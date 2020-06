"Acolo e casa mea, acolo merg la 90 de ani! Acum arat trasnet, la 60 de ani o sa arat si mai bine!" Anamaria Prodan a dezvaluit unde vrea sa se retraga dupa ce iese din fotbal

Anamaria Prodan stie ce-o sa faca dupa ce va iesi din fotbal!

Impresarul vrea sa se stabilneasca in Statele Unite. Are casa in Las Vegas. De momentul retragerii o despart mai bine de 40 de ani, isi avertizeaza sotia lui Reghecampf concurenta. :)

"Las Vegas ramane sufletul meu. Acolo e casa mea. Acolo ma vad batrana. Dar pe la 90 de ani, asa. La 60 inca sunt tinerica. Am acum aproape 50 si arat trasnet! La 60 o sa arat si mai bine, asa ca nu ma retrag", a spus Prodan pentru site-ul lui Narcis Raducan.

Prodan dezvaluie ca le cere jucatorilor ei sa nu ia nicio decizie fara sa o consulte in prealabil.

"Toti ai mei trebuie sa discute cu mine, mai ales cand vine vorba de viata lor personala, de investitii. Pana acum, jucatorii mei au ajuns foarte bine. Multi sunt milionari, i-am ajutat sa ajunga mari, sa faca investitii, sa le asigure copiilor un viitor", a spus Anamaria pentru narcisraducan.ro.