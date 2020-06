"Miriuta pune paie pe foc!" Finantatorul lui FC Hermannstadt a dezvaluit ce planuri are pentru sezonul viitor! "Trebuie sa o conving pe Anamaria Prodan!"

Finantatorul lui FC Hermannstadt a declarat ca ar avea o solutie in cazul in care Vasile Miriuta nu va accepta prelungirea contractului.

Claudiu Rotar spune ca echipa s-ar putea descurca initial cu antrenorii secunzi, iar apoi la Sibiu ar putea ajunge un antrenor strain.

"I-am spus sa se focuseze pe meci si pe echipa. Cu declaratiile astea, el (n.r. Miriuta) isi face mai mult rau, pune paie pe foc. Oricum, el a semnat hartia potrivit careia i se extinde intelegerea cu o luna si jumatate, cat a durat starea de urgenta. Mai trebuie s-o activez. Dar daca nu vrea sa mai stea, eu nu tin pe nimeni cu forta. Ne strangem mana si ramanem prieteni.

Am avut o intelegere cu Miriuta ca ramane daca ne salvam de la retrogradare. Eu il sustin in continuare, dar trebuie sa-i conving si pe Anamaria Prodan si pe ceilalti 2 nou-veniti in Comitetul Director", a declarat Rotar, potrivit GSP.

Investitorul spune ca, daca Miriuta nu va semna prelungirea contractului pana la finalul sezonului, cel mai probabil de echipa se vor ocupa secunzii, pentru ca din sezonul urmator sa fie adus un antrenor strain. Claudiu Rotar nici nu vrea sa auda de varianta Florin Bratu, antrenor al carui impresar este Anamaria Prodan.

Primul meci oficial post-pandemie al sibienilor este programat sambata, de la ora 20, contra lui Sepsi OSK. Jucatorii si staff-ul de la Hermannstadt au plecat deja spre Sf. Gheorghe.