BREAKING NEWS | El este spaniolul care o va antrena pe Hermannstadt! Tehnicianul este reprezentat de Anamaria Prodan

Vasile Miriuta a fost demis de la Hermannstadt dupa un singur meci oficial in care a antrenat echipa.

UPDATE 13:30: Identitatea antrenorului spaniol a fost dezvaluita!

Hermannstadt l-a demis pe Vasile Miriuta in urma unei sedinte tehnice, iar inlocuitorul acestuia va fi un antrenor spaniol.

Este vorba de Ruben Albes (35 de ani), care este reprezentat de Anamaria Prodan in calitate de impresar.

"Au fost foarte multe propuneri, romani, italieni, spanioli. S-a decis ca grupul din Spania adus de Anamaria Prodan sa fie ales. Se muleaza cel mai bine pe ideea noastra de echipa. Sper sa facem treaba buna impreuna", a declarat Claudiu Rotar pentru Gazeta.

Potrivit sursei citate, Ruben Albes ii va avea in staff pe Ivan Cvezudo, ca antrenor secund si Toni Madrigal, ca preparator fizic.

Albes le-a mai pregatit pe Novelda, Eldense, Real Valladolid B, Celta Vigo B si Murcia. La echipa mare a lui Real Valladolid a fost antrenor secund.

Egalul de sambata din meciul cu Sepsi, scor 1-1, a fost decisiv pentru soarta lui Vasile Miriuta, care a fost demis in urma unui vot in cadrul clubului.

In locul lui Miriuta, la Hermannstadt va sosi un tehnician spaniol care va antrena in premiera in Liga 1.

Potrivit Gazetei, antrenorul a ajuns deja in tara si urmeaza sa semneze contractul cu echipa din Sibiu:

"Ieri a fost sedinta cu toti membrii din consiliul director si am decis ca asa cum merg lucrurile nu suntem pe drumul cel bun. S-a votat pentru schimbare. Am fost prezente la sedinta 8 persoane, dintre care 3 cu voturi duble. 90% au fost pentru", a declarat Claudiu Rotar, finantator la Hermannstadt, pentru Gazeta.