Panică la Farul după eșecul de la Galați. Prima reacție a lui Alibec: „Nu merităm să fim în B!”

Farul Constanța a cedat cu 2-3 pe terenul Oțelului Galați și tremură pentru salvarea de la retrogradare.

Echipa pregătită de Flavius Stoican a înregistrat o nouă înfrângere în etapa a opta din play-out-ul Superligii. Gălățenii au condus cu 3-0, iar constănțenii au marcat de două ori pe final, însă insuficient pentru a obține vreun punct.

Criză în tabăra constănțenilor

Alibec, atacantul oaspeților, a tras un semnal de alarmă în privința situației critice din clasament. Farul ocupă locul 6 în play-out, cu 25 de puncte, și riscă să ajungă pe poziție de baraj dacă Petrolul câștigă la Botoșani.

„Chiar nu știu ce să mai zic. Iar pierdem, a fost 3-0 pentru ei, nu știu, chiar n-am cuvinte. Vreau doar să spun și să le transmit suporterilor că avem nevoie de ei, mai este un meci, trebuie să fim toți împreună, echipa asta nu merită să fie în B.

Acum trei ani am luat campionatul, uitați-vă unde suntem acum. Avem nevoie de toată lumea, conducere, jucători, suporteri, trebuie să o scoatem la capăt. Sunt supărați suporterii, îi înțelegem și noi, dar trebuie să ne înțeleagă și ei că suntem în cel mai greu moment, probabil, din ultimii 10 ani, cred eu. Și în trecut FCU Craiova și Sepsi au fost la un pas de play-off și au retrogradat, nu vrem să avem aceeași soartă. Ultimul meci e ca o finală de Mondial pentru noi. Nu mi-e teamă de baraj, putem să rămânem în Liga 1", a spus Alibec la finalul meciului.

Cum s-a desfășurat partida de la Galați

Oțelul a deschis scorul înainte de pauză. Conrado a transformat un penalty acordat pentru un fault comis de Furtado asupra lui Patrick (39'). Imediat după reluare, elevii lui Stjepan Tomas au înscris de două ori la rând, prin Paul Iacob (56') și Bordun (58').

Constănțenii au redus din diferență prin reușita din lovitură liberă a lui Alibec (66'), urmată de golul marcat din interiorul careului de Dican (77'). În urma acestui rezultat, Oțelul a urcat pe poziția a patra, acumulând 32 de puncte.

