Flavius Stoican, mesaj în direct pentru jucătorii Farului după eșecul cu Oțelul: ”Vreau să le transmit ceva!”

Antrenorul celor de la Farul Constanța a avut un discurs așezat după eșecul suferit în fața celor de la Oțelul. Chiar dacă este de părere că echipa sa a primit mult prea ușor trei goluri, Stoican este convins că Farul se poate salva direct și a avut un mesaj de mobilizare pentru elevii săi.

Întrebat de ce echipele care se confruntă cu probleme financiare stau mai bine în clasament decât Farul, Stoican a transmis că banii nu sunt cei mai importanți pentru fotbaliști.

”Am luat goluri cu prea mare ușurință, chiar dacă prima repriză a fost echilibrată. Am avut și noi șansele noastre. A venit acel penalty înainte de pauză. Am ieșit dornici să montăm, ne trebuia un singur gol, am primit imediat al doilea și al treilea gol. Apoi am revenit, dar a fost prea târziu. E dezamăgire, dar vreau să le transmit și prin intermediul dumneavoastră: capul sus, mai este un meci, nu vreau să cedăm, trebuie să jucăm până la capăt indiferent ce se va întâmpla. Trebuie să ieșim cu capul sus, chiar dacă acum nu mai suntem la mâna noastră.

E greu de explicat! Avem situații, nu marcăm, luăm gol la primele acțiuni ale adversarilor și parcă pică cerul pe noi, dar ăsta e fotbalul, trebuie să îi ridic și să îi încurajez. Sper să înțeleagă și ei că se poate. Orice e posibil, e un joc de fotbal, nu vreau să îi văd dezamăgiți, vreau să îi văd mai buni, mai buni, mai buni, mai buni.

Echipa trebuie să muncească, să fie conectată la fiecare joc, să câștigăm dueluri, să nu fim crispați, sunt multe lucruri de pus la punct. Sunt momente când nu suntem lucizi în fața porții și luăm decizii pripite, pentru că situații avem. Trebuie să fim atenți și pe faza defensivă. Nu e ușor, dar nu cedăm

Banii sunt necesari, dar nu sunt atât de importanți. Când începe meciul, sunt convins că nimeni nu se gândește la bani. Oțelul e o echipă cu jucători buni. E dificil să reușești lucruri mari aici, chiar dacă noi puteam asta, dar am primit cu prea mare ușurință trei goluri”, a spus Flavius Stoican după meci.