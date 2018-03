ANALIZA / Fotbalul Paralel. Cine sunt de fapt patronii cluburilor din Liga 1?

Cele 3 echipe care se bat la titlul par sa aiba alti patroni decat cei trecuti pe hartie, iar multe dintre celelalte cluburi din Liga 1 perpetueaza si ele impresii gresite.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV!

Oficial, Marius Bagacean a devenit, in februarie 2017, actionar majoritar al clubului CFR Cluj, liderul Ligii 1. Conform, datelor aparute in presa, omul de afaceri clujean ar fi fost adus de Iuliu Muresan si a preluat controlul clubului de la Arpad Paszkany, dupa ce a virat 4,5 milioane de lei in conturile gruparii din Gruia. Surse neoficiale spun ca clubul ar fi condus "din umbra" fie de acelasi Paszkany, fie de un alt afacerist clujean controversat, Ion Varga, poreclit "Tati de la Diese



Ocupanta locului secund din acest moment, FCSB, este condusa in mod autoritar de Gigi Becali in emisiunile televizate si in conferinte de presa, dar in acte clubul a fost cedat, inca din 2010, dupa intensificarea problemelor cu legea ale latifundiarului, catre rudele lui Becali, respectiv cumnatul Constantin Geambazi (56%), nepotii Vasile Geambazi (37%), Tomaida Badescu (4%) si Marius "Mache" Ianuli (3%).



De la infiintare si pana in prezent, CSU Craiova a fost sustinuta oficial, din punct de vedere financiar, de misteriosii afaceristi Mihai Rotaru, Adrian Andrici si Dumitru Beze. Acestia sunt niste afaceristi norocosi, beneficiari ai unor despagubiri de ordinul zecilor de milioane de euro din partea Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), unele dintre ele aducandu-le si dosare penale din partea DNA. Dar majoritatea microbistilor din Romania si din Craiova considera ca acestia sunt doar "paravane" pentru Primaria Craiova si fostul primar, Lia Olguta Vasilescu, de unde si porecla "Craiolguta" data echipei.



Astra Giurgiu a fost fondat, in 1921, la Ploiesti, de cea mai mare companie petroliera din acel moment, "Astra Romana" (la randul ei fondata in anul 1880 de Henri Deterding, presedintele olandez al Royal Dutch/Shell). In 1997, clubul a ajuns in proprietatea lui Ioan Niculae, cand holdingul pe care-l conducea a cumparat 70% din actiunile Rafinariei Astra Ploiesti, contra sumei de 16 milioane de dolari. Compania mama a clubului de fotbal si-a sistat activitatea in 2004 si a ajuns insolventa in 2014, stare in care se afla si astazi. Conform infomatiilor neoficiale, clubul nu este detinut pe persoana fizica de Niculae, ci prin intermediul uneia dintre companiile sale controlata la randul ei printr-o firma off-shore.



Conform informatiilor aparute pana acum, cei doi actionari ai SC Fotbal Club Viitorul SA sunt Gheorghe Hagi, cu 99,09% din acţiuni, si Iasko Zoltan Marton, cu 0,1%. Pana in 2011, Consiliul Local Ovidiu a detinut 1% din actiunile campioanei Romaniei. In ultimii ani, Hagi a cautat sa vanda pachetul majoritar de actiuni al clubului, in schimbul a 7 milioane de euro, dar, deocamdata, se pare ca nu a avut succes.



In cazul lui Dinamo, lucrurile sunt putin mai complicate. Ionut Negoita detine pachetul majoritar de actiuni al societatii care controleaza echipa din Liga 1, SC Dinamo 1948 SA, adica 92,9%, restul fiind impartit intre ACS FC Dinamo (vechea societate care a administrat clubul, controlata de Nicolae Badea), cu 7,03%, si Cornel Dinu, cu 0,03%. De fapt, in baza unui contract de asociere cu CS Dinamo, marca "Dinamo" este detinuta, pana in 22 octombrie 2019, de ASC FC Dinamo, societate aflata in insolventa, care, la randul ei, a cedat doar "dreptul de folosinta" catre societatea lui Negoita.



Desi in presa Valeriu Iftime apare ca patron al lui FC Botosani, de fapt clubul e detinut pe hartie de Grupul Elsaco. Pe site-ul firmei se specifica ca "din 2005, Elsaco se implica activ in sustinerea fotbalului local, fiind proprietarul si finantatorul clubului FC Botosani". Un alt conducator mediatizat, Cornel Sfaiter, despre care s-a spus fie ca e patron, fie ca e presedinte, ocupa functia oficiala de presedinte de onoare, dar el e considerat "un fel de consilier".



Alte cluburi din Liga 1 sunt conduse de o entitate puternica in fotbalul romanesc, numita generic "Primaria". Este cazul lui CSM Iasi, FC Voluntari, Concordia Chiajna si ACS Poli Timisoara. In fapt, activitatea acestor cluburi pare sa fie coordonata prin imputerniciti de primarii Mihai Chirica, Florentin Pandele, Mircea Minea si Nicolae Robu.



In mod oficial, CS Gaz Metan Medias este o asociatie non-profit, fara actionari, doar cu membrii asociati, iar societatile Romgaz si Transgaz au doar calitate de sponsori. In realitate, Consiliul Director al gruparii a fost intotdeauna format in totalitate din reprezentantii acestor doua bogate companii nationale, cu finantarea carora clubul a putut functiona de-a lungul anilor.



Desi despre Sepsi OSK Sf. Gheorghe se spune ca este patronata de omul de afaceri Laszlo Dioszegi, proprietarul unui lant de brutarii in judetul Covasna, de fapt acesta ar putea fi doar un administrator al clubului din Liga 1. In practica, echipa pare ca e finantata de o alianta de sponsori si parteneri care contribuie fiecare cu un procent la bugetul anual. Pe langa firme locale si oameni de afaceri din zona, clubul beneficiaza si de ajutoare externe: mai multe companii din Ungaria si o colaborare cu Puskás Akadémia FC, clubul care este finantat din bani publici ai statului maghiar si care isi desfasoara activitatea in Felcsút, satul unde a crescut si unde locuieste premierul Viktor Orban.



Pachetul majoritar de actiuni la Juventus Bucuresti este detinut de afaceristul Ilie Ciuclea, cel care a infiintat clubul in 1992. Ciuclea mai este actionar majoritar si la una dintre cele mai mari firme de salubritate din Romania, Supercom SA, principalul sponsor si sustinator al echipei de fotbal. La finalul sezonului, clubul isi va schimba denumirea in FC Colentina, dupa ce Juventus Torino l-a somat pe Ciuclea sa nu mai foloseasca stema si numele actuale, in caz contrar, clubul si patronul riscand sa fie tarati prin tribunale.