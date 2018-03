Neymar i-a indignat pe fanii lui PSG. Accidentat, brazilianul o tine numai intr-o distractie: dans, poker si farniente

Operat la picior in urma unei fracturi de metatarsian, Neymar se recupereaza in Brazilia. In programul sau de recuperare intra, insa, petrecerile si jocurile de poker.

Neymar s-a operat in Brazilia si se recupereaza la Sao Paolo. In tara natala, starul lui PSG o tine insa numai intr-o distractie. El se distreaza alaturi de iubita sa, Bruna, si de prieteni.

Neymar s-a filmat dansand intr-un picior. L'Equipe scrie ca dansul nu e singura ocupatie a atacantului.

"In vila luxoasa si ultrasecurizata de 10.000 de metri patrati, de la Portobello, unde nu intri fara invitatie, Neymar se imparte intre refacere, poker si farniente", scrie L'Equipe.

PSG's star Neymar did not let his injury stop him from attending a birthday bash in Sao Paulo.

Here is Neymar showing off his one-foot dance moves.

