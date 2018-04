ANALIZA / Becali si retragerea din fotbal, un fel de Petrica si lupul. Am numarat de cate ori "s-a retras" pana acum din fotbal

In 2003, Becali a preluat conducerea Stelei amenintand ca se retrage si isi retrage banii. Si de atunci, aproape in fiecare an, anunta ca se retrage din fotbal si din viata publica.

Gigi Becali a anuntat ieri, dupa aflarea rezultatelor alegerilor pentru presedintia FRF, ca se retrage din fotbal. Insa, de la inceputul anilor 2000, creditorul FCSB-ului s-a suparat des si a anuntat cel putin o data in fiecare an ca se gandeste sa se retraga din viata publica, din conducerea clubului de fotbal sau din fotbal.



2018

Dupa ce Razvan Burleanu a castigat un al doilea mandat de 4 ani in fruntea Federatiei Romane de Fotbal, Becali a reactionat acid si a anuntat: "Eu m-am retras! Ieri, la 16.30, a trimis adresa la club. Clubul va face acest lucru cunoscut Federatiei. Eu nu pot sa fiu la mana comisiilor lui Burleanu. Asa era si pe vremea lui Mircea Sandu, comisiile actionau la comanda. Eu nu mai sunt actionar, i-am depus mandatul lui Vasile Geambazi. El va prelua activitatea clubului. Si asa, el finanteaza echipa de vreo doi ani. Eu ma retrag, el are mai multi bani ca mine! Echipa nu va avea de suferit, pentru ca el are mai multi bani ca mine"



Nu a fost singura data in 2018, cand finantatorul FCSB a anuntat ca nu mai doreste sa continue. Dupa ce echipa sa a fost eliminata din Europa League de Lazio, dupa infrangerea rusinoasa (5-1) de la Roma, el spunea ca: "In timpul meciului aveam sentimentul ca nu vreau sa mai aud de fotbal niciodata! Niciodata, dar niciodată, n-am fost dezamagit de fotbal ca in seara asta. Cand va fi vorba de fotbal european, va promit ca eu n-am sa mai vorbesc. Asta seara s-a demonstrat ca nu stiu fotbal. Am fost penibili. E diferenta mare de filosofie a fotbalului, de tot! Nu vreau sa mai vorbesc prostii, voi tacea din gura. O sa vedem cat voi mai sta si eu in fotbal. Poate ma retrag. Imi vad de treaba mea. Il las pe Talpan. Am o mie de ganduri in seara asta".



2017

In ianuarie 2017, Becali anunta jurnalistii care incercau sa il contacteze ca scandalul pe care il are cu Armata si performantele sportive ale echipei pe care o patronează l-au facut sa se gandeasca sa renunte sa mai investeasca in fotbal. "Daca nu intra in Liga Campionilor, se va retrage. Sa pierzi brandul <Steaua> nu e usor, eu cred ca nu realizeaza suta la suta. Dar se va convinge ce a insemnat sa conduca Steaua si ce inseamna sa conduca o echipa oarecare", intarea zvonurile si Victor Piturca.



Tot in 2017, Becali anunta ca se retrage din viata publica la doar o zi dupa ce declarase ca verisoara sa, judecatoare de meserie, i s-a confesta ca sentinta in cazul lui Adrian Nastase a fost schimbata din exteriorul ICCJ. "Am facut dezvaluiri si s-a suparat familia! De acum n-o sa mai vorbesc. Mi-au spus fetele, ca nu vor sa mai sufere. Mi-au spus ca asa am zis si atunci si ele au ramas cu trauma. <Ni s-a furat masina si ne-am trezit cu 30 de mascati la poarta! Ai schimbat terenul cu statul, ca ti-a cerut statul si ai fost condamnat. Ai dat bani sa se joace meciul corect si ai fost condamnat!> Le-am dat dreptate si le-am promis ca nu mai vorbesc nimic! Nici la fotbal nu mai am tragere de inima, doar de politica nu ma las! Daca voi putea sa castig puterea, am sa o fac!", a spus Gigi Becali.



2016

In mai, dupa ce FCSB remiza cu Pandurii si pierdea orice sansa matematica la titlul in Liga 1, iar Astra Giurgiu se incununa campioana, Becali anunta din nou ca vrea sa renunte la club si la fotbal: "Nu ma mai intereseaza fotbalul. Nu stiu ce sa spun. Sunt resemnat. Vad ce si cum fac. O sa fac o strategie, o sa raman in fotbal asa, cu un proiect d-asta, sa ne distram. O sa ies definitiv. Sa vad cum gasesc portita! Si ce daca mi-a adus bucurii fotbalul? Am castigat ani de viata? Nu. Nu avem valoare. Iau in calcul retragerea mea din fotbal".



2015

In aprilie 2015, Becali le dezvaluia jurnalistilor chiar la iesirea din penicenciarului Poarta Alba, dupa ce fusese eliberat conditionat de Tribunalul Constanta, ca doreste sa iasa din viata publica, nu mai vrea celebritate si ca vrea sa se impace cu toti oamenii pe care i-a suparat. "Vreau sa ma impac cu oamenii pe care i-am suparat - jurnalisti, oameni politici, judecatori, procurori. Nu vreau raul niciunui om, nu pot dori raul nimanui. Eu la rugaciuni ma rog si pentru dusmanii mei. Nu ma mai intereseaza viata publica. Eu nu pot sa-mi ajut fetele mele pentru ca le filmati voi. Daca stiam asa ceva nu-mi trebuia celebritate in viata mea. Eu vreau mantuirea. Am 57 de ani, mai traiesc 20 de ani. Ce castig daca stau in viata publica? Nici nu mai am puterea sa fac asta pentru ca e greu. La Palat cand vine cineva la mine va fi doar muzica religioasa si oameni duhovnicesti. O sa cumpar o tipografie si o sa scot carti religioase, vreau sa fac o emisiune ortodoxa. Toata averea mea o voi folosi pentru mantuirea neamului, pentru spitale, penitenciare, biserici... In rest, nu mai vreau sa stiu de nimic", declara latifundiarul.



Gigi Becali a spus ca renunta la FCSB si in vara lui 2015, atunci cand era pregatit sa bage clubul in insolventa, dupa ce echipa nu reusise sa se califice in grupele Champions League si Europa League. "Fotbal inseamna ca fac bani. Daca nu fac bani, ma retrag! Mi-am dat seama ca e desertaciune daca nu fac bani. Eu nu mai stau in fotbal, daca nu fac bani. Acum mai sunt 10 milioane de euro in conturi, bani care ne mai tin un an si jumatate, doi ani. Dar, dupa aia, eu nu mai bag bani din buzunarul meu. Si atunci, nu trebuie sa intri in insolventa si faliment? Cand se cheltuiesc banii astia din cont, eu bani de la mine nu mai dau, sa fie clar! La Steaua, eu vreau sa castig bani, atat! Nu e normal asa?", intreba afaceristul.



2013-2015

In aceasta perioada, Gigi Becali a fost inchis la penitenciarele Jilava si Poarta Alba, iar declaratiile facute pe fondul supararilor cauzate de fotbal au fost mai putine, spre deloc. De altfel, in mai 2013, se consemneaza si singurul gest adevarat de renuntare definitva la clubul de fotbal si la Romania, el fiind arestat pe aeroport, in momentul in care se pregatea sa paraseasca tara, la bordul unui avion particular, cu destinatia Israel, tara cu care Romania nu avea acord de extradare.



2012

In iulie 2012, dupa ce Cristi Borcea a anuntat ca se retrage din actionariatul lui Dinamo, Becali spunea ca si el se gandeste serios ce va face in continuare. De altfel, el anuntase inainte de plecarea finului sau dinamovist din fotbal ca "daca Borcea si Turcu pleaca, plec si eu". Pana la urma s-a razgandit.



2011

In 2011, FCSB acumulase datorii de 250.000 de euro fata de MApN, proprietarul Complexului Sportiv Steaua, reprezentand chiria neachitata, si din cauza acestei intarzieri de peste 60 de zile si conform intelegerii dintre cele doua parti, contractul a fost reziliat automat. In vara aceluiasi an, in plin conflict pentru stadion, CSA Steaua cerea judecatorilor Tribunalului Bucuresti anularea marcii "Steaua", aflata din anul 2004 in proprietatea societatii Fotbal Club Steaua Bucuresti SA. "Cei din MApN au dat comunicate pentru imagine. Ce datorie am? Sunt sume inventate de ei! Eu am intretinut baza! Le-am trimis o adresa prin care le transmit ca nu mai am niciun fel de treaba, dar stau acolo sa-mi protejez bunurile. Le iau si plec. La revedere, ce sa mai! Jucam pe National Arena si cu asta basta. Ei vor sa vina Steaua, dar Steaua Polara, Steaua de la Mizil, Steaua de Nord, Steaua de Sud, Steaua de mare, nu stiu care stea. Si atunci sa fie sanatosi si cu asta basta. Cu stadionul lor, nu ma mai intereseaza. Numele de Steaua la echipa de fotbal nu mai poate fi vazut decat cu Becali. Steaua fara Becali n-are farmec. Poate ma retrag din fotbal. Daca eu ma retrag din fotbal, imediat a doua zi se retrage si finul Borcea, se retrage si Porumboiu. Veniti cu macaraua si luati Steaua! Poftim, luati numele de Steaua, dar numai cu macaraua!", declara Becali.



2010

In acel an, ANAF a stabilit, in urma controalelor privind tranzactiile imobiliare derulate de Gigi Becali in perioada 2004-2008, ca omul de afaceri are de platit aproximativ 14 milioane de lei (3,3 milioane de euro), suma reprezentand TVA si penalitati. Persoanele fizice care efectuasera tranzactii imobiliare in scop personal fusesera scutite de plata TVA, iar aceasta facilitate a fost utilizata de numerosi dezvoltatori imobiliari, care au inregistrat transferurile in nume personal si nu prin intermediul unor firme. Fiscul considera insa ca dovedirea unor acte de comert derulate de o persoana fizica implica automat plata TVA. Desi Becali spunea ca "ei mai incearca sa ma prinda cu nu stiu ce datorii, din 2005, 2006, de plata a TVA-ului. Dar nu au cum sa faca asta, totul e in regula. Eu sunt linistit in privinta asta", dar adauga ca se gandeste chiar sa plece, daca continua sa fie hartuit de autoritati in tara lui.



2009

In iulie 2009, Becali spunea ca e profund nemultumit de intentia ANAF de a creste taxele in fotbal si ameninta ca se poate retrage sau ca muta echipa in campionatul italian. "Fotbalistii Stelei au salarii de 10-20.000.000 de lei vechi (n.r. - 1.000-2.000 Ron) pe cartea de munca. Pai, in Spania, daca vine regele Juan Carlos si spune ca datoriile lui Real Madrid trebuie sterse, asa o sa se faca. Vor sa imi faca o rautate mie. Nu conteaza ca distrug Romania, pe ei eu ii interesez, eu sunt tinta principala. Nu o sa mai am unde sa joc, o sa plec in Italia, o sa joc acolo, daca aici nu mai am loc. Sau poate ma retrag, daca ma vaneaza in continuare, sa vedem cine mai baga bani in fotbal. Salariiile nu sunt problema Stelei, nu exista jucatori care sunt neplatiti. La saracia asta din Romania, fotbalul este unul dintre cele mai bune lucruri care au mai ramas. Dumitru Dragomir trebuie sa stie un lucru, si el si ANAF-ul: exista o lege care e de partea noastra. E o tampenie ca platim TVA cand vindem un jucator in strainatate. Nu mai putem, e o chestiune de bun simt. Cei de la ANAF nu cunosc legea, dar o sa le-o explic eu", se plangea patronul FCSB-ului.



2008

Becali a anuntat ca se va retrage din viata publica: "Va anunt ca, asa cum am promis, ma retrag din viata publica. Probabil voi mai iesi o data la 3-4 luni, la o emisiune televizata. Ma retrag din viata publica, dar mai am niste proiecte. Voi face o banca, deci voi fi bancher, voi face o televiziune, ma voi ocupa in continuare de Steaua sau poate ma retrag si de aici, iar hobbyul meu va fi oieritul. Poate voi fi patron de fotbal, voi fi bancher, patron de presa si oier".



2007

Dupa ce George Copos, patronul Rapidului, a fost numit vicepremier in Guvernul Tariceanu, Becali a amenintat din nou ca se retrage din toate functiile oficiale de la FCSB pentru ca rivalul sau ar putea sa-si foloseasca influenta politica in favoarea popriului club sau sa il atace pe el. "Am multi dusmani si sunt vanat. Vor incerca sa-mi gaseasca nod in papura. Acum, au aparut noi legi, iar eu nu sunt contabil, pot sa semnez ceva si contabilul sa greseasca, iar atunci trebuie sa raspund, ca presedinte al Consiliului de Administratie. Voi pune presedinte un om de specialitate, eu ma dau deoparte", explica Becali.



2005

In 2005, Becali renunta de bunavoie chiar la marca "Steaua", in conditiile in care ANAF instituise sechestru asigurator asupra averii lui Gigi Becali, ca actionar al FC Steaua, si solicitase raspunderea in solidar a acestuia pentru datoriile in valoare de 12 milioane de dolari pe care clubul non-profit AFC Steaua Bucuresti, entitatea care administrase Steaua intre 1998 si 2003, le avea catre bugetul de stat.



In acel moment, Becali declara ca "Bodu a zis ca marca Stelei valoreaza 100 de milioane de dolari. Printr-un contract de cesiune, am cedat marca <Steaua> vechii asociatii care este debitoare la stat. In acest moment vechea societate nu mai este insolvabila, deoarece are aceasta marca. Am renuntat si la istorie, si la traditie, la tot.. Acum Bodu poate sa o scoata la licitatie sa o vanda si sa-si recupereze datoria de care spune el. Din moment ce Bodu a spus ca am luat eu traditie si istorie, eu ii zic acum: «Ia-o, vinde-o si ia-ti banii». Daca vor sa schimb si culorile, o sa le schimb. Suporterilor le spun ca am venit cu buna credinta, ei stiu acest lucru, dar trebuie sa imi salvez familia. Se poate spune ca bat in retragere, eu am ridicat mainile. Ne-am batut pe Steaua si uite ca le-am dat-o. Acum sa o vanda cei de la finante si sa isi ia banii. Sechestrul de pe averea mea se va ridica oricum. Am sa fac o noua Steaua care va avea marca steaua crestina in opt colturi. Echipa se va numi tot Steaua, pana va cumpara cineva acea marca, pana ma vor contesta. Atunci o sa pun o steluta si gata, dar va spun eu ca se va numi tot Steaua! Steaua crestina in opt colturi este inregistrata de Fundatia Crestina «George Becali». Am vrut sa salvez un simbol national, dar in inima mea este mai mult familia".

Ulterior, dupa un conflict cu premierul Calin Popescu Tariceanu, Sebastian Bodu a fost eliberat din functia de presedinte cu rang de secretar de stat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, marca "Steaua" a fost cesionata din nou catre SA-ul lui Becali, iar AFC Steaua a intrat in insolventa in 2006 si in faliment in 2007, cu datorii de 12 milioane de dolari catre stat.



2000-2004

In 2000, Gigi Becali si-a facut aparitia ca finantator fara vreun drept de decizie in cadrul AFC Steaua Bucuresti, devenind ulterior vicepresedinte al clubului. In anii urmatori, el a rascumparat nocturna stadionului din Ghencea de la firma Tehnorob si, in contul imprumuturilor date clubului, a primit dreptul de proprietate asupra contractelor a 21 de jucatori stelisti. Avand aproape tot lotul de jucatori si nocturna in posesia sa, Becali a amenintat ca fie AFC Steaua, o asociatie non-profit, se transforma in Societatea Comerciala Fotbal Club "Steaua" Bucuresti SA si el devine actionar majoritar, fie isi retrage finantarea si vrea sa isi primeasca cele 6,4 milioane de dolari inapoi, pe loc. Asa a preluat Gigi Becali controlul clubului Steaua in data de 24 ianuarie 2003, fara insa ca MApN sa ii cedeze dreptul de folosinta al marcii, ajunsa in posesia FCSB-ului printr-o adresa semnata de ministrul Serban Mihailescu (cunoscut si ca "Miki Spaga") in numele Secretariatul General al Guvernului, desi aceasta institutie nu avea competenta de a autoriza folosirea unui element figurativ, similar cu stema Romaniei.