Prima declaratie a lui Razvan Marin despre ofertele de la Fiorentina, Inter si AS Roma: "Nu mi-ar parea rau de orice decizie as lua!"

Razvan Marin are un sezon extraordinar la Standard Liege.

Transferat in ianuarie 2017 de catre Standard cu 2.4 milioane de euro, Razvan Marin a avut un progres fantastic in prima liga din Belgia si a atras interesul unor cluburi importante din Italia. Conform presei belgiene, AS Roma si Inter il doresc cel mai mult, insa si Fiorentina este atenta la internationalul roman.



"Sincer sa va spun nu stiu nimic si nici nu ma intereseaza. Astept pana la vara, mai avem o luna jumate de campionat si vom vedea atunci ce va fi. E bine daca sunt aceste echipe interesate de mine. Nu mi-ar parea rau de orice decizie as lua. Si daca raman la Standard, raman cat mai am contract. La anul voi juca in Europa League. Nu imi fac deloc griji din acest punct de vedere" a spus Razvan Marin la Digi Sport.

Razvan Marin a fost titular si in derby-ul de miercuri seara castigat in fata celor de la Anderlecht cu 2-1. La oaspeti, Alex Chipciu a intrat pe teren in repriza a doua. Razvan Marin are 6 goluri si 12 pase de gol in actuala stagiune.