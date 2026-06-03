Kennedy Boateng (29 de ani) s-a despărțit de Dinamo după doi ani, iar impresarul său l-a ”invitat” pe Gigi Becali la negocieri pentru un transfer la FCSB. Finanțatorul fostei campioane a demarat discuțiile, dar totul ”s-a stins” rapid.

Becali s-a declarat un admirator al fundașului central togolez, dar pretențiile financiare ale acestuia l-au făcut să spună ”pas”. Salariul nu ar fi reprezentat o problemă pentru el, dar nu a fost dispus să ofere suma cerută de acesta la semnătură.

Gigi Becali a dezvăluit de ce a picat transferul lui Boateng

Oricum, în această perioadă Boateng ar fi aproape de un transfer în zona Golfului, de unde ar fi primit o ofertă generoasă.

„Am vorbit cu ei și atât. A avut pretenții cam prea mari. Sute de mii la semnătură. Nu vreau să vorbesc, că nu e frumos. Salariul nu era chiar mare, dar erau pretenții mari de semnătură. Nu am rezolvat și gata. Nu mai vreau să vorbesc, nu s-a rezolvat. A picat definitiv!”, a spus Becali, la Fanatik.ro.

Boateng a evoluat în 44 de partide pentru cei de la Dinamo în acest sezon, în toate competițiile, reușind să marcheze de șase ori. Cu această cifră, fundașul a fost printre cei mai buni marcatori ai echipei în sezonul recent încheiat.

Al-Fateh, destinația aleasă de Boateng

Potrivit presei arabe, Al-Fateh este clubul care a avansat cu o ofertă oficială pentru fundașul togolez, al cărui contract cu Dinamo expiră la finalul lunii.

În sezonul recent încheiat, Al Fateh s-a clasat pe locul #11 în clasamentul din prima ligă arabă, cu 37 de puncte obținute după 34 de meciuri. Formația din Al-Hasa a bifat nouă victorii, 10 remize și 15 înfrângeri.