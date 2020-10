"Am vazut ce e pe foaia lui! Cerculete si triunghiuri!" Rachita, replica pentru Ilie Dumitrescu dupa ce a fost facut PRAF in direct! Ce i-a transmis

Scandalul dintre Vivi Rachita si Ilie Dumitrescu continua.

Rachita l-a criticat aspru pe Janusz Gol dupa ce a gresit la golul de 1-0 in meciul cu FCSB in care putea fi eliminat. Dupa aceasta declaratie, Ilie Dumitrescu a declarat fara sa ii numeasca pe Rachita, ca: "Nu poti sa spui ca nu e fotbalist bun dupa o greseala! E amatorism! Inseamna ca esti diletant!", a spus Dumitrescu pentru DigiSport.

Astazi, fostul antrenor de la Petrolul Ploiesti i-a raspuns fostului atacant din nationala Romaniei cu o replica acida.

"«Mister» sau mister, depinde unde punem accentul... Janusz Gol a jucat cinci meciuri la Dinamo, n-are nici o pasa de gol, niciun gol, are trei cartonase galbene si un cot! Astea pentru 18.000 de euro pe luna. Daca asta e un jucator care merita 18.000 de euro, atunci inseamna ca sunt amator din toate punctele de vedere!

Nu m-a deranjat pentru ca o spune Ilie! Dar el are vreun trofeu? Eu cred ca Ilie trebuie sa stea cu foaia lui in fata, cu pixul si sa deseneze in continuare cerculete si triunghiuri. Am fost in studio si am vazut ce este pe foaia lui! Sunt desfasuratorul, cerculete si triunghiuri. Eu am vorbit despre Janusz Gol pe cifre. Abia astept sa ma toace Ilie. Sa vedem pe ce parte, profesional sau social", a declarat Vivi Rachita pentru Prosport.

