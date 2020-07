Dialog FABULOS intre Becali si Ilie Dumitrescu in direct! Dumitrescu: "Ti-am dat bani, Gigi! Mi-ai dat terenuri la tara, eu stateam pe strada Paris! Echipa ta nu mai e Steaua!" Replica lui Becali

Dupa o perioada in care nu si-au vorbit, Becali si Ilie Dumitrescu au avut un dialog in direct, dupa finala Cupei Romaniei.

Becali i-a reprosat lui Dumitrescu afirmatia ca 'FCSB nu mai e Steaua'. In replica, fostul atacant i-a imputat patronului FCSB erorile din ultimii ani si indepartearea de identitatea clubului: "Echipa ta nu mai e Steaua, nu se numeste Steaua!". Becali si Dumitrescu au vorbit si despre problemele financiare pe care le-au avut in trecut. Dumitrescu i-a adus aminte lui Becali despre datoriile pe care si le-a acoperit prin cateva terenuri 'la tara', in Pipera.



Dialogul pe care Becali si Ilie Dumitrescu l-au avut in direct la Digisport:

Becali: Invidia! Unde e identitatea lui Dinamo si a lui Rapid?

Dumirescu: Nu te numesti Steaua! Pe plan sportiv, societatea a continuat activitatea!

Becali: Le-am pierdut cand era Gabi Oprea, cand era Coldea. Oprea zicea ceva catre judecator si asa se intampla!

Dumirescu: Nu vorbim de justitie. Dar n-am invidie... Relatia mea cu tine: eu de la tine n-am luat 5 bani!

Becali: Cum n-ai castigat de la terenuri?

Dumirescu: Eu stateam pe strada Paris! Pentru mine Pipera era la tara, gigi! Ti-am dat foarte multi bani imprumut pe la Lido si nu mai aveai bani si ziceai sa-mi dai teren.

Becali: De ce sa nu-ti dau banii? Tu dadeai bani imprumut unuia care n-are sa ti-i dea?

Dumirescu: Avand niste bani, ti-am dat imprumut.

Becali: Eram la joc si probabil aveam nevoie. Am zis ca si tu ai invidie.

Dumirescu: Nu esti sanatos! Daca si eu am invidie, nu esti sanatos!

Becali: Inofensiva invidie, sa-i zicem asa.

Dumirescu: Nu exista! Am venit cu inima deschisa sa te ajut! Am venit intr-un moment in care am pus o singura conditie: sa ma lasi 6 luni sa-mi fac treaba.

Becali: Nu vezi cat de important a fost pentru tine sa antrenezi Steaua de tii minte asa mult timp?

Dumirescu: Nu tu m-ai sunat, Gigi?

Becali: Da!

Dumirescu: Bine, gata! Felicitari ca i-ai adus pe Neubert si pe Petrea!

Becali: Ai spus ca nu mai cunosti echipa asta! Unde e identitatea lui Rapid, a lui Dinamo, a Petrolului si a lui FC Arges? Stii ce vreau sa spun? Stii ce usor e sa stai la TV sa vorbesti?

Dumirescu: Eu mi-am castigat statutul asta prin ce-am facut ca jucator! Sunt o persoana autorizata sa pot sa vorbesc si sa analizez aici!

Becali: Si eu mi-am castigat statutul de conducator de fotbal! Fiecare face ce vrea si ce crede ca poate sa faca! Fiecare face ce vrea cu banii lui! Eu fac ce vreau cu banii mei!

Dumirescu: Daca tu nu mai vrei performanta si echipa e jucaria ta, e alegerea ta.

Becali: Ba, baiatule, baaa, eu sunt castigator de CUPA! Hahahah!