"Am incercat o ironie subtila!" Reactia lui Florin Tanase dupa ce a spus ca se astepta sa primeasca cartonas galben! Ce mesaj a postat pe retelele de socializare

FCSB s-a impus in fata celor de la Sepsi cu 2-1.

Florin Tanase a fost in centrul atentiei in victoria obtinuta de FCSB in fata celor de la Sepsi. Mijlocasul a obtinut un penalty controversaat, care a fost transformat de Gnohere si a contribuit la victoria ros-albastrilor.

La finalul meciului, Tanase a declarat ca se astepta sa primeasca un cartonas galben pentru simulare in locul unei lovituri de la 11 metri.

Jucatorul FCSB-ului a explicat astazi printr-o postare pe facebook ca acea declaratie a fost "O ironie, se pare, prea subtila."

"<Ma asteptam sa iau galben!>, am spus la super-flash-ul de dupa meci.

Poate ca declaratia mea de la finalul meciului cu Sepsi OSK a fost inteleasa gresit. Nu am spus in niciun moment ca arbitrul a gresit acordand penalty, ci am incercat o ironie care, se pare, a fost prea subtila!

Consider ca Horatiu Fesnic a judecat corect faza si ma bucur sa vad ca exista arbitri care au curajul sa ia decizia corecta, chiar daca asta ii supara pe unii!", a spus Florin Tanase.

Tanase a obtinut penalty-ul din care Harlem Gnohere a restabilit egalitatea in minutul 56, apoi a reusit inscrie in minutul 60, aducand cele trei puncte echipei sale.