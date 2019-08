ROMANIA - SPANIA, PROTV! Mitrita, sanse mici sa mai prinda nationala! Contra a vorbit si despre situatia lui Florin Tanase. VIDEO

Cosmin Contra a lamurit situatiile lui Florin Tanase si Alex Mitrita, jucatori care nu intra in planurile lui. Romania intalneste Spania si Malta pe 5 si 8 septembrie in direct la PROTV!

Florin Tanase a cerut sa fie convocat, insa Cosmin Contra spune ca atacantul FCSB inca nu se ridica la nivelul echipei nationale.

"In momentul cand voi considera ca Florin Tanase e de nivelul echipei nationala, il voi convoca la echipa nationala", a spus Contra la PROX.



Contra ar vrea ca nationala sa joace precum Liverpool!

"Nu pot sa multumesc pe toata lumea, nu vedem la fel fotbalul, antrenorii in general, nu vad fotbalul la fel. Eu nu vad la fel ca Dan Petrescu, Hagi sau nea Piti. Eu poate vad calitati diferite la un jucator decat Dan Petrescu, sunt calitati si strategii diferite. E normal sa nu placa la altii, care gandesc altfel fotbalul. Dar trebuie sa ma respecte si sa ma lase sa-mi fac treaba. Pana acum am doar 2 infrangeri, una intr-un amical, cred ca se vede un spirit care nu s-a vazut in campania trecuta. E o atitudine mult schimbata in bine la jucatori. Si eu as vrea sa jucam ca Liverpool, echipa de moda in Europa, sa domini adversarul din minutul 1 pana in minutl 90, dar trebuie sa ne adaptam la calitatile noastre", a mai spus selectionerul.



Mitrita, OUT de la nationala din cauza fusului orar!

Contra spune ca nu are niciun conflict cu Alex Mitrita, iar motivul pentru care nu il convoaca este diferenta de fus orar. Mitrita a jucat slab in Suedia deoarece nu s-a adaptat la fusul din Europa.

"Se cauta probleme cand nu exista. Intre mine si Mitrita nu a fost niciodata discutie in contradictoriu, nicio problema. Problemele care au fost s-au rezolvat la momentul respectiv. Mitrita joaca duminica noapte la Vancouver, ar ajunge luni seara in Romania dupa un zbor de 20 de ore cu escala. Nu are cum din punct de vedere al metabolismului sa fie disponibil la meci. La meciul cu Suedia a ajuns duminica, a avut 5 zile sa se refaca, credeam ca se poate reface, dar din cauza fusului orar nu si-a revenit nici macar pana vineri.

Trebuie sa avem mai mult de o saptamana petru ca Mitrita sa poate sa joace. Dar la meciul cu Malta probabil e sa jucam ca in Malta, cu 4-3-1-2, nu s-ar incadra in acest sistem, nu ar avea unde sa joace. Echipa s-a exprimat bine atunci, Ianis sau Stanciu pot sa joace in spatele varfurilor, sunt mai dinamici si peste orice jucator. Sa-l aduc pentru meciul cu Malta cand el nu-si regaseste locul, nu am vazut un rol pentru el.

Poate la urmatoarele meciuri, cand avem in Feroe, daca are 6 zile pana la ora jocului. E o situatie diferita, depinde si de sistemul pe care il voi alege. Sunt multe lucruri, dar lumea nu stie ce tactica gandesc, daca acel jucator poate sa joace in acel sistem.

Mitrita n-a avut iesire nervoasa, a avut atitudine neprofesionista dupa ce a fost scos la pauza unui meci pe care il pierdeam cu 2-0. Prin modificarile facute la pauza am fost aproape sa egalam in Suedia, dar pentru mine urmatoarele doua zile nu au fost adecvate unui profesionist. Am discutat cu el, a recunoscut ca nu a avut o atitudine buna. Dar nu a fost un scandal, nu exista asa ceva, daca cineva are conflict cu staff-ul nu mai vine la nationala. Si o spun eu public, indiferent de numele jucatorului. Nu mai vine! Si asta le-am spus-o lor, trebuie sa existe respect intre toata lumea la nationala. Doar asa putem sa facem lucruri marete la echipa nationala", a anuntat Cosmin Contra.

Romania intalneste Spania si Malta pe 5 si 8 septembrie in direct la PROTV!