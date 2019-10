CHINDIA - FCSB 1-2 | "Arbitrajul a fost jenant! Ne-a ajutat Dumnezeu!" Florin Tanase, suparat de prestatia arbitrului dupa meciul cu Chindia

FCSB a invins-o pe Chindia cu scorul de 2-1.

FCSB a intors scorul la Ploiesti, dupa ce Chindia a condus cu 1-0, prin golurile lui Moutinho si Gnohere. Ros-albastrii nu sunt multumiti de prestatia arbitrului, reclamand un hent la golul marcat al Chindiei. De asemenea, arbitrul nu a dat penalty pentru FCSB la o intrare dura a lui Aioani la Cristea.

"Meci dificil, o echipa agresiva, bine asezata defensiv. Ma bucur ca am reusit sa castigam. Am primit gol, mi se pare ca a fost un hent foarte clar langa tusier, din fericire pentru noi, ne-a ajutat Dumnezeu dupa, a intrat acel gol al lui Moutinho.

Nu am primit mana de ajutor, si ei au primit mana de ajutor la mana lui Negut. Nu m-am temut de acest meci, sunt suficienti jucatori valorosi in echipa. Avem lot bun, ma asteptam sa castigam.

Trebuie sa castigam la Hermmanstadt, suntem obligati sa castigam si sa ne calificam in play-off. Conteaza ca ne-am apropiat de locurile de play-off. Din pacate vom lipsi, mie mi-a dat ca am sarit la cap. Arbitrajul, jenant in seara asta, dupa parerea mea. Avem mare nevoie de VAR", a spus Florin Tanase la finalul meciului.