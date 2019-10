Florin Tanase PLEACA de la FCSB?! Viitorul mijlocasului a fost dezvaluit: "Trebuie sa ajunga la un nivel superior ca si club"

Florin Tanase ar putea pleca in perioada urmatoare de la FCSB.

Mijlocasul de 24 de ani este cotat la 2.4 milioane de euro conform transfermarkt. Jucatorul a trecut printr-o perioada dificila, fiind folosit pe mai multe posturi la FCSB, lucru care l-a nemultumit pe jucator. Acesta a fost lasat chiar si pe banca de rezerve si nu a prins nici lotul echipei nationale.

Narcis Raducan, a oferit informatii pentru Telekom cu privire la o eventuala plecare a lui Florin Tanase, dar si despre importanta pe care o are jucatorul in echipa lui Vintila:

"El a jucat pe mai multe pozitii, poate a avut oferte la un moment dat si nu a plecat, se cuantifica mai multe cauze. Cert este ca el trebuie sa depaseasca momentul si sa ajunga acolo unde ii este locul, adica in echipa nationala si probabil la un nivel superior ca si club", a spus Narcis Raducan.

Tanase evoleaza la FCSB din 2016, cand a fost transferat de la Viitorul pentru 1.5 milioane de euro. Mijlocasul are 26 de goluri in 98 de meciuri in Liga 1.