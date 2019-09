A renuntat Becali sa se mai dicteze la FCSB?! Florin Tanase, dezvaluiri de ultim moment! Apel la fani pentru meciul cu CFR: "Sa vina in numar cat mai mare!"

FCSB - CFR Cluj este maine seara de la ora 20:30 in format livetext pe www.sport.ro

FCSB o va intalni maine pe CFR Cluj pe Arena Nationala, iar ros-albastri vor cu orice pret sa obtina victoria. Florin Tanase a vorbit la conferinta de presa despre partida de maine si face un apel la fani, sa vina cat mai multi la stadion pentru a-i sustine.

"Este un meci foarte important pentru noi. Trebuie sa obtinem cele 3 puncte, in primul rand pentru a ajunge pe un loc de play-off, iar dupa pentru a mai spera la titlu. Dupa primele 30 de minute nu ma asteptam sa castige CFR cu Lazio, dar au dovedit ca au echipa foarte puternica, unita, cu un antrenor foarte bun si asta s-a vazut in repreiza a doua.

Nu cred ca e un avantaj daca Dan Petrescu va introduce alti jucatori fata de cei din meciul cu Lazio pentru ca sunt odihniti daca ii vor schimba pe cei care au jucat joi. Ei au un lot foarte numeros si valoros.

Pot sa spun ca ne-am linisit, la inceput am fost numai pe drumuri, Pitesti, Giurgiu, acum suntem acasa, jucam in Bucuresti, iar maine seara sper sa vina un numar cat mai mare de suporteri sa ne sustina si sa ii facem fericiti.

Noi suntem obisnuiti sa jucam pe Arena Nationala, este stadionul nostru, si cu siguranta este foarte important pentru noi.Nu e mai usor pentru noi ca avem mai putine meciuri, ne-ar fi placut sa jucam din 3 in 3 zile, orice fotbalist vrea sa joace cat mai multe meciuri, din pacate este al doilea an in care nu jucam din 3 in 3 zile, dar sper ca la anul sa o facem.

Te motivezi cand joci cu echipe bune si ele ies la joc altfel decurge meciul si noua ne convine mai mult sa jucam cu echipe care ies la joc", a spus Tanase la conferinta de presa.

Florin Tanase: "In ultima perioada nu am mai vorbit cu domnul Becali!"

Florin Tanase a vorbit si despre obiceiul lui Gigi Becali, de a dicta schimbarile la FCSB si de a hotari tot ceea se intampla la club.

Eu niciodata nu l-am sunat pe domnul Becali. Da, in ultima perioada nu am mai vorbit cu patronul. Nu e normal la orice club, la orice club mare nu cred ca se intampla astfel de lucruri, dar in acelasi timp cred ca discutii sunt la aproape toate cluburile, despre jucatori, a mai spus Tanase.