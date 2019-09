FCSB se poate desparti de Florin Tanase! "Exista o sansa!" Primele explicatii oficiale dupa ce Becali l-a facut praf pe capitanul echipei

Gigi Becali a fost extrem de nemultumit de jocul lui Florin Tanase in meciul cu CFR Cluj.

Florin Tanase e tot mai aspru criticat de Gigi Becali in ultima vreme. Ultimele cuvinte dure adresate de patronul FCSB capitanului echipei lui Vintila au venit dupa meciul incheiat 0-0 cu CFR Cluj.

"Nu stiu ce se intampla cu Tanase, parca e aerian, parca e pe alta planeta. O sa vorbesc cu el. Dar nu stam 100 de ani dupa Tanase, pana invata el fotbal!", spunea Gigi Becali dupa meciul de pe National Arena.

Intr-o interventie la Ora Exacta in Sport de la PRO X, directorul tehnic al celor de la FCSB, Narcis Raducan, a vorbit despre posibila despartire a echipei de Florin Tanase in iarna acestui an si despre existenta unui conflict intre Gigi Becali si capitanul FCSB-ului.

Raducan sustine ca orice jucator poate pleca de la echipa in conditiile in care primeste o oferta pe placul patronului, insa in acest moment nu se pune problema unei plecari.

"In conditiile in care vine o oferta tentanta pentru domnul Becali si pentru club, bineinteles ca exista o sansa. Si nu doar pentru transferul lui Tanase, pentru orice jucator. Nu s-a pus problema ca in zilele urmatoare sa se parafeze ceva, suntem in mijlocul sezonului.

Nu a existat o cearta sau o divergenta cu domnul Becali. Cred ca s-a obisnuit cu criticile atunci cand nu are evolutii bune", a explicat Narcis Raducan la PRO X.