"E dureros, sper ca o sa invatam ceva din asta!" Reactia lui Filip la despartirea de FCSB! Ce spune despre conflictul cu suporterii

Filip a dezvaluit ce planuri are cu viitorul sau.

FCSB a pierdut ultima etapa a campionatului in fata celor de la CFR, 0-2. Cu o echipa tanara, fara experienta, jucatorii trimisi in teren de Toni Petrea nu au avut nicio sansa in fata clujenilor.

Vetereanul din aceasta seara pentru echipa ros-albastra a fost Lucian Filip, care a bifat, insa, doar al doilea meci din acest sezon din cauza accidentarilor. Fotbalistul a vorbit despre situatia clubului si despre acest an competitional.

"Cel mai important si cel mai greu moment a fost revenirea mea de la Chiajna, era alta presiune, dar a fost foarte frumos. Am trait un vis in aceasta perioada. Este o dezamagire, e dureros ce s-a intamplat mai ales ca am jucat aici ultimul meci. Sper sa invatam ceva din acest moment.



Sper sa se incheie scandalul dintre suporteri si echipa pentru ca sunt la fel de importanti ca jucatorii. Trebuie sa inteleaga ca noi doar ne facem treaba pe gazon. Poate cu rezultate foarte bune ii vom aduce langa noi", a declarat Lucian Filip la finalul partidei.

Contractul mijlocasului cu FCSB se incheie intr-o luna, iar Mihai Stoica spera ca Filip sa se ocupe de centrul de copii si juniori, dar fotbalistul are alte planuri pentru viitorul sau.

"Vreau sa continui sa joc fotbal, sunt deschis la negocieri", a dezvaluit Filip.