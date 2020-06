"Am emotii, sincer! Am vrut sa inchid televizorul!" Un fost dinamovist e ULUIT de situatia in care a ajuns echipa si se teme de RETROGRADARE

Dinamo este pe ultima pozitie in playout-ul Ligii 1 si are mari emotii in ceea ce priveste retrogradarea.

Cosmin Moti, fost fundas in Stefan cel Mare, spune ca nu avea emotii legate de retrogradare, insa dupa meciul cu FCSB din Cupa Romaniei si-a schimbat total viziunea.

Campion cu Ludogorets in Bulgaria pentru a 8-a oara, lui Moti nu i-a venit sa creada cand a vazut jocul slab al lui Dinamo si a fost tentat sa inchida televizorul:

"Nu am avut emotii legate de retrogradare pana sa vad meciul cu Steaua (n.r. FCSB) din Cupa. Dupa acel meci, va spun sincer ca am emotii. Va dau cuvantul de onoare ca la un moment dat am vrut sa inchid televizorul.

Nici Steaua nu a facut un meci extraordinar, dar s-a vazut diferenta de valoare si scorul putea sa fie mai mare. Va spun cu durere in suflet asta", a dezvaluit Cosmin Moti pentru Digi Sport.

Cosmin Moti: "Nu cred ca suporterii vor avea puterea sa sustina Dinamo"

Fostul fundas din Stefan cel Mare a vorbit si despre situatia actionariatului de la club. Suporterii detin in prezent putin peste 20% din actiuni si planuiesc sa devina actionari majoritari in viitorul apropiat:

"Noi, suporterii, nu cred ca am avea puterea sa sustinem o echipa ca Dinamo. Sa ajutam, da, putem sa o facem in continuare. Dar nu putem face un buget de 7, 8, 10 milioane de euro la un club ca Dinamo", a mai spus Moti.