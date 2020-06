Noi detalii din vestiarul lui Dinamo! Dezvaluirile SCANDALOASE facute de fostul doctor al echipei, confirmate: "Pur si simplu nu a vrut sa joace!"

Ionel Danciulescu a comentat dezvaluirile facute de fostul medic al clubului Dinamo, Adrian Motoaca, dupa ce acesta l-a acuzat pe Mihai Popescu ca influenteaza negativ vestiarul.

Fostul medic al echipei Dinamo, Adrian Motoaca, a dat de pamant cu Mihai Popescu si a lansat mai multe acuzatii la adresa lui.

Unul dintre momentele controversate dezvaluite de Motoaca a fost un meci pe care Dinamo il avea cu Botosani, la care Popescu a parasit pur si simplu cantonamentul si nu a mai vrut sa joace:

"Bei prin camere in cantonament, nu esti de acord cu punere de antrenori. Inainte de Botosani ai parasit echipa din cantonament, inciti la greve. Cine esti tu, bai, baiatule?", spunea Adrian Motoaca.

Ionel Danciulescu a comentat declaratiile facute de fostul medic si a confirmat incidentul de la Botosani:

"Eu am fost la Saftica in fiecare zi, dar nu am stat cu ei in cantonament. El e un tip mai simpatic, care face tot felul de glume. Mai si vorbeste. Nu stiu, eu nu am vazut filmulete. Poate stie doctorul.

A fost o problema inaintea meciului de la Botosani, cand pur si simplu nu s-a simtit in stare sa joace, nu a vrut sa joace la partida respectiva pentru ca era suparat, avea anumite probleme personale.

Nu a jucat. Cateva zile nu a fost la echipa. A venit la antrenament, dar pur si simplu nu a facut parte din lot la partida cu Botosani.

Nu stiu ce discutie a avut cu Dusan Uhrin la vremea respectiva, nu am asistat la ea. Da, a fost o discutie cu antrenorul de la acea vreme si asta a fost decizia antrenorului", a spus Danciulescu pentru Digi Sport.