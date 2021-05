Chipciu, convins ca CFR-ul se va impune la finalul returului: "CFR va face cele mai putine greseli in urmatoarele meciuri!" Ce a declarat fostul mijlocas al FCSB-ului

Alexandru Chipciu a vorbit la finalul meciului dintre FCSB si CFR Cluj, scor 1-1.

Chipciu a fost multumit de rezultatul obtinut in ultimul minut de CFR Cluj in derby-ul cu FCSB.

"A fost un meci greu, am egalat pe final si asta e situatia. E foarte important ca am tinut FCSB-ul pe locul 2, ne-am distant si de Craiova. In playoff sunt puncte grele chiar daca ai un avans cat de mic, e foarte important.

A fost penalty, dar nu mai vreau sa comentez despre arbitraj. Am primit mesaj ca a fost penalty, dar au multa presiunii arbitrii ,nu vreau sa mai comentez despre ei.

Cred ca am devenit iar pragmatici, daca stau sa ma gandesc la meciul cu Sepsi si cu Craiova am fost. Au marcat primul gol si a fost mai greu sa revenim, pe final am jucat doar pe minge lunga.

Avantajele si punctele ce le avem acum vor face diferenta, CFR-ul stie sa gestioneze punctele de aia e pe primul loc. CFR Cluj va face cele mai putine greseli in urmatoarele meciuri.

Mi-as dori mai multa liniste pana la finalul ultimei etape si sa nu depindem de un rezultat pozitiv in meciul cu FCSB", a declarat Alexandru Chipciu la finalul meciului cu FCSB.