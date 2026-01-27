Atacantul a semnat cu Jerez Industrial din Primera Andalucia, liga a opta din Spania.

La 45 de ani, Dani Guiza , campion european cu naționala Spaniei în 2008, după un sezon în care a câștigat și titlul de golgheter în La Liga, a semnat un nou contract!

”Jurăm că nu este o păcăleală de 1 Aprilie. Dani Guiza este acum jucătorul lui Jerez Industrial”, a postat clubul iberic.

De altfel, echipa este din orașul natal al fotbalistului, Jerez de la Frontera.

Dani Guiza, o carieră remarcabilă



Dani Guiza a avut o carieră remarcabilă, printre echipele la care a evoluat numărându-se Mallorca, Barcelona B, Ciudad Murcia, Getafe, Fenerbahce Istanbul, Cadiz sau mai exoticele Johor Darul Ta'zim (Malaysia) și Cerro Porteno (Paraguay).

A câștigat, în afară de EURO 2008, titlul de golgheter în La Liga (2008, la Mallorca) și titlurile de campion în Super Lig din Turcia (2011) și în Primera Division - Clausura din Paraguay (2013).

