Atacantul spaniol nu vrea să se lase de fotbal.

Dani GuizaEuro 2008Jerez IndustrialMallorcaSpania
La 45 de ani, Dani Guiza, campion european cu naționala Spaniei în 2008, după un sezon în care a câștigat și titlul de golgheter în La Liga, a semnat un nou contract!

Atacantul a semnat cu Jerez Industrial din Primera Andalucia, liga a opta din Spania.

În ultimul an, Dani Guiza a evoluat pentru Rayo Sanluqueno.

”Jurăm că nu este o păcăleală de 1 Aprilie. Dani Guiza este acum jucătorul lui Jerez Industrial”, a postat clubul iberic.

De altfel, echipa este din orașul natal al fotbalistului, Jerez de la Frontera.

Dani Guiza, o carieră remarcabilă

Dani Guiza a avut o carieră remarcabilă, printre echipele la care a evoluat numărându-se Mallorca, Barcelona B, Ciudad Murcia, Getafe, Fenerbahce Istanbul, Cadiz sau mai exoticele Johor Darul Ta'zim (Malaysia) și Cerro Porteno (Paraguay).

A câștigat, în afară de EURO 2008, titlul de golgheter în La Liga (2008, la Mallorca) și titlurile de campion în Super Lig din Turcia (2011) și în Primera Division - Clausura din Paraguay (2013).

