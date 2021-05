"Nu stiu cat fotbal s-a jucat azi!" Reactia lui Burca dupa ce a inscris golul care a dus-o pe CFR Cluj din nou pe primul loc! Ce a spus despre penalty

Fundasul CFR-ului a fost principalul protagonist al partidei.

Andrei Burca a omul care a influentat ambele goluri, la cel al FCSB-ului a contribuit dupa ce l-a faultat pe Tanase, care a inscris din lovitura de la 11 metri obtinuta. Pe finalul partidei internationalul roman s-a revansat si a reusit sa inscrie in prelungirile meciului, iar CFR-ul a reusit sa termine partida la egalitate si sa o tina pe FCSB la doua puncte in spate.

"Echipa e omul mecului, am suferit, am stiut sa suferim, am luptat, a fost o perioada dificila. Ne-am dorit mult sa castigam, de aia a fost un meci tensionat, sa fim seriosi, am tipat unii la altii, nu stiu cat fotbal s-a jucat azi. Ne asteapta un meci foarte dificil cu Clinceni, ati vazut ce s-a intamplat aseara.



Nu stiu daca a fost sau nu penalty, oficialii au spus ca da, lasam specialistii sa judece. Cred ca eu sunt vinovat, eu am facut penalty, dar s-a ajuns usor in situatia aia. Era 1 la 1 cu Arlauskis, stiam ca fie fac fault, fie inscrie", a spus Andrei Burca la finalul meciului.