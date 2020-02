Prima reactie a lui Gica Hagi dupa transferul lui Ianis la Glasgow Rangers: "El trebuie sa vorbeasca, el trebuie sa faca!" 

Ianis Hagi a fost imprumutat pana in vara in Scotia la echipa antrenata de Steven Gerrard.

Hagi Jr. a debutat la Rangers in meciul cu Aberdeen, scor 0-0, el fiind introdus in teren in minutul 76. Gica Hagi a vorbit pentru prima data dupa transferul fiului sau despre reusita acestuia si e de parere ca acesta trebuie sa se descurce singur de acum inainte.

"Un singur lucru vreau sa lamuresc: la meciul cu Spania, am fost in tribune si am martori. I-am dat unui autograf unui copil si a zis ca a luat autograf de la tatal lui Ianis. Atat va zic! Il aveti acum, e al vostru, vorbiti cu el. El trebuie sa vorbeasca, el trebuie sa faca.

Eu trebuie sa vorbesc mai putin, sa fiu in linia a doua, sa ma uit la el si sa ma bucur de fotbalul lui si de cariera pe care o sa o aiba. El are o crestere foarte mare, multe performante. Ce s-a intamplat nu a tinut de el. Cand a jucat si a tinut de el, a demonstrat ca a fost unul dintre cei mai buni!", a spus Hagi intr-o conferinta de presa.

Ianis Hagi va evolua pana in vara la Rangers, iar scotienii il pot cumpara definitiv de la Genk contra sumei de 5 milioane de euro.