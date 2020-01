Discursul IMPRESIONANT al lui Gerrard langa Ianis! Nimeni, NICIODATA nu a mai spus asemenea cuvinte despre el! Cum s-a indragostit de Gica Hagi

Steven Gerrard e incantat de transferul lui Ianis Hagi!

Gerrard a dezvaluit azi ca era fanul lui Gheorghe Hagi in copilarie, iar pe Ianis l-a descris drept 'unul dintre cei mai talentati jucatori din Europa' la categoria sa de varsta. Gerrard spune ca a incercat sa-l transfere pe Hagi Jr. si in vara, insa atunci Genk s-a miscat mai bine.

"Suntem aici cu unul dintre cei mai talentati jucatori U21 din Europa, cred ca a demonstrat asta. Ianis are un potential urias, sunt foarte fericit. Cred ca trebuie sa avem rabdare, s-a antrenat doar o data cu echipa. Va intra in echipa, dar cu rabdare. Stim ce nume are pe spate si vrem sa continue sa-l faca mandru. Tatal lui m-a facut sa sar de pe canapea cand eram copil. Eram un mare fan, dar nu am jucat impotriva lui. Am fost aproape sa joc la Euro 2000, dar m-am accidentat si nu am putut intra. Am fost in acelasi loc in care a fost el, insa. Pe Ianis l-am urmarit, nu am putut sa ne luptam cu Genk in vara. Cand ne-am dat seama ca e o posibilitate sa-l luam, am sarit imediat", a spus Gerrard.