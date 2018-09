Zeci de mii de oameni l-au aplaudat in picioare pe Belodedici! Moment URIAS la Belgrad, inaintea meciului cu Napoli

Fanii sarbi au facut spectacol pe stadion cu ore bune inainte ca partida cu Napoli sa inceapa.

Cu o ora inaintea jocului, tot stadionul s-a ridicat in picioare pentru a-i aplauda pe eroii finalei din 91. Atunci, Steaua Rosie a invins-o la penalty-uri pe Marseille in finala Cupei Campionilor. Printre eroii sarbilor: Miodrag Belodedici. Fostul jucator al nationalei Romaniei a simtit pe propria piele recunostinta uriasa a suporterilor. Alaturi de Belo, pe Marakana au mai defilat cu o replica a trofeului Cupei Campionilor Sinisa Mihajloc sau Dejan Savicevic.

Red Star just brought out their '91 European Cup winning side. Belodedici, Mihajlovic, Savicevic et al. Doing a lap of honour with a replica of the trophy... pic.twitter.com/YdkAsY9sMs