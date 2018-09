ULTIMA ORA | Soarta lui Dica, stabilita in direct: "Ce am zis, asa ramane!" Reactia lui Becali: "Asta e problema lui!" 5 etape pentru o rezolvare URGENTA

Gigi Becali si-a mai indulcit tonul dupa ce a tunat la finalul partidei cu CFR Cluj.

Gigi Becali spune ca nu este ingrijorat de situatia din clasament, ci mai degraba de jocul echipei. Dica va fi evaluat la finalul turului, insa are sanse importante sa continue la FCSB.

Totusi, Becali a identificat o problema majora pe care Dica si oamenii din staff trebuie sa o rezolve rapid: posesia. Becali a cheltuit milioane de euro pe jucatori si isi doreste ca investia sa se reflecte si in exprimarea de pe teren a echipei.

"Situatia nu e atat de incarcata din moment ce esti pe primul loc si esti la doua puncte de CFR si de Craiova. Pe mine asta ma intereseaza, nu ma intereseaza de Gaz Metan. Situatia nu e atat de neagra.

Pentru noi urmeaza patru meciuri pe care nici daca vrem sa le pierdem nu putem sa le pierdem. Singura problema a mea e jocul echipei. Nu joaca asa cum are potential. Am luat cei mai buni jucatori si jucatorii astia trebuie sa joace fotbal. Daca nu avem posesia, avem o problema. Asta e problema lui Dica. Dica nu are de ce sa abdice ca dupa 13 etape o sa aiba probabil 6 puncte avans. Posesia e o problema care trebuie rezolvata si la antrenor si la jucatori. Dupa 13 etape se va face evaluarea, e posibil orice.

Eu nu ma gandesc la un antrenor acum. O sa ma gandesc atunci. In proportie de 80%, cred ca Dica nu o sa plece. Daca era in proportie de 60%, ma gandeam. Asta e doar o atentionare si pentru el si pentru preparator", a declarat Gigi Becali la ProX.