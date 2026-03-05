CLASAMENT Au vreo șansă să fie convocați la națională golgheterul, cel mai bun pasator decisiv și cel mai bun dribler din Superligă?

Au vreo șansă să fie convocați la națională golgheterul, cel mai bun pasator decisiv și cel mai bun dribler din Superligă?
România joacă pe 26 martie primul baraj cu Turcia pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Aleandru Musi, Dinamo, Echipa Nationala, alex dobre, Alin Roman
Naționala României, antrenată de Mircea Lucescu, dispută pe data de 26 martie la Istanbul primul meci de baraj, cu Turcia, pentru calificarea la turneul final al Campionatului Mondial din 2026.

Selecționerul a arătat până acum că se bazează pe numeroși jucători din competiția internă, dar rămâne de văzut dacă golgheterul român al Superligii, cel mai pun pasator decisiv și cel mai bun dribler din campionatul nostru vor fi convocați la echipa națională.

Topul golgheterilor din Superligă

Lideri în clasamentul celor mai buni marcatori sunt, la egalitate, bosniacul Jovo Lukic (U Cluj) și Alex Dobre (Rapid), fiecare cu câte 14 goluri.

Un mic plus însă pentru Lukic: toate golurile le-a dat din acțiune și are și două assist-uri, în timp ce Dobre a înscris de două ori din penalty și nu are niciun assist.

Topul pasatorilor decisivi din Superligă

Numărul 1 la pase decisive continuă să fie Alin Roman, mijlocașul de la UTA Arad: 11 assist-uri!

Dacă Dobre (27 de ani) are 5 selecții la națională, Roman (32 de ani) rămâne momentan doar cu selecțiile de la reprezentativele de juniori ale României.

Topul driblerilor din Superligă

O situația interesantă regăsim și în clasamentul jucătorilor din Superligă cu cele mai multe driblinguri reușite pe meci - pe scurt, cei mai buni dribleri din campionatul nostru.

Lider și singurul român din top este Alexandru Musi de la Dinamo (o medie de 2,7 driblinguri reușite pe meci), el fiind urmat de patru fotbaliști străini.

Foto: capturi Superliga

