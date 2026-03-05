Naționala României, antrenată de Mircea Lucescu, dispută pe data de 26 martie la Istanbul primul meci de baraj, cu Turcia, pentru calificarea la turneul final al Campionatului Mondial din 2026.

Selecționerul a arătat până acum că se bazează pe numeroși jucători din competiția internă, dar rămâne de văzut dacă golgheterul român al Superligii, cel mai pun pasator decisiv și cel mai bun dribler din campionatul nostru vor fi convocați la echipa națională.

Topul golgheterilor din Superligă

Lideri în clasamentul celor mai buni marcatori sunt, la egalitate, bosniacul Jovo Lukic (U Cluj) și Alex Dobre (Rapid), fiecare cu câte 14 goluri.

Un mic plus însă pentru Lukic: toate golurile le-a dat din acțiune și are și două assist-uri, în timp ce Dobre a înscris de două ori din penalty și nu are niciun assist.