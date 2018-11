EXCLUSIV! Florin Bratu ii da REPLICA lui Mircea Rednic dupa umilinta lui Dinamo din Cupa: "Acum e tot vina mea?"

Prima declaratie a fostului antrenor al lui Dinamo, dupa ce Mircea Rednic a acuzat transferurile slabe si pregatirea defectuoasa pentru rezultatele slabe din Liga 1 si eliminarea rusinoasa din Cupa Romaniei.

Mircea Rednic a preluat-o pe Dinamo pe 15 octombrie, reusind doar doua rezultate de egalitate in Liga 1 (Dunarea Calarasi, 1-1 / Concordia Chiajna, 0-0) si, cu el pe banca, echipa a fost eliminata inca din optimile de finala ale Cupei Romaniei de FC Csikszereda (Liga 3), dupa 2-2 la finalul timpului regulamentar, 3-3 la finalul reprizelor de prelungire si 6-5 dupa lovituri de departajare, in urma unuia dintre cele mai rusinoase meciuri din istoria clubului.

Florin Bratu (38 ani) a preluat Aerostar Bacau, echipa de Liga 2, aflata pe locul 17. "Galben-albastrii" au meci sambata, 3 noiembrie, la Timisoara, in compania lui ACS Poli. El a antrenat Dinamo in perioada februarie - septembrie 2018. Intre 23 septembrie 2018 si 13 octombrie, echipa a fost pregatita de Claudiu Niculescu (o victorie in Cupa Romaniei cu Dacia Unirea Braila, 3-1 / 0-0 cu Sepsi si 0-2 cu Botosani in Liga 1). Desi Bratu nu mai are treaba cu Dinamo de o luna si jumatate, Rednic a acuzat in dese randuri slaba calitate a lotului avut la dispozitie si pregatirea fizica presupus precara acumulata sub conducerea actualului antrenor al lui Aerostar Bacau in perioada de pauza din vara. Florin Bratu, care a fost inlocuit dupa un conflict cu jucatorul Dan Nistor, a lasat Dinamo pe locul 10 in campionat, la 6 puncte de CFR Cluj, liderul din acel moment. Acum Dinamo este pe locul 12 in Liga 1, loc ce duce la barajul de mentinere in primul esalon, la 13 puncte de CFR Cluj, liderul clasamentului.



CE A SPUS FLORIN BRATU:

"Nu ma intereseaza ce spune Rednic, ce acuze aduce. Eu am meci maine, eu pregatesc echipa, sunt la Timisoara acum, nu sunt chiar la curent cu tot ce zic cei de la Dinamo, nici nu ma mai intereseaza. Stiu ca dupa fiecare meci, dupa fiecare rezultat mai putin bun, se spune despre fostul antrenor, despre pregatire, despre transferuri… Dar ce sa fac? Asa se intampla lucrurile astea mereu. Sincer, ce vina mai am eu acum?", a declarat Florin Bratu pentru Sport.ro, lasand sa se inteleaga ca i se putea reprosa primul rezultat dupa inlocuire, dar deja a trecut o luna si jumatate de cand a plecat de la Dinamo si nu mai poate fi tapul ispasitor pentru sincopele prezente.



CE ACUZATII A ADUS REDNIC:

- "Din pacate nu se poate mai mult. Sper ca saptamana aceasta ne vom intari. Trebuie sa o facem, altfel nu stiu ce voi face cu acest lot. Nu se poate ca la Dinamo sa ajunga fotbalisti care nu joaca la alte echipe din Liga 1, pe la Medias sau Botosani. Aici nu e vina lui Negoita. El a asigurat un buget. Nu el a facut transferurile si pregatirea".

- "Bratu sa-si ia licenta si dupa sa vorbeasca! Am facut o constatare pentru ca am facut o analiza cu cei din staff, care nu erau bagati in seama de Bratu. Nu e normal ca ei intr-o saptamana sa nu faca niciun antrenament fizic. Sa raspunda cel care a avut mana libera, sa-l intrebati pe Bratu despre jucatori".