EXCLUSIV! Verdictul lui Craciunescu dupa REPETAREA penalty-ului de la Csikszereda - Dinamo: "O enormitate!"

Fostul sef al CCA deplange nivelul scazut la care a ajuns arbitrajul romanesc.

Fostul mare arbitru international Ion Craciunescu spune ca nivelul arbitrajului romanesc a ajuns atat de scazut, incat faze precum cea de la finalul seriei de lovituri de departajare din partida Csikszereda Miercurea Ciuc - Dinamo, din optimile Cupei Romaniei, cand penalty-ul decisiv executat de Kino Delorge a fost repetat, desi echipa gazda se bucurase cateva minute pentru calificare, a devenit regula si nu exceptia in meciurile interne. Craciunescu spune ca de vina ar fi managementul defectuos al grecului Kyros Vassaras, actualul sef al CCA.

"Nu am urmarit faza in direct, dar am vazut atatea in ultimul timp incat nu ma mai mira nimic. Nimic, nimic! Loviturile de departajare reprezinta un moment de mare tensiune psihica, arbitru trebuie sa fie foarte atent cum le gestioneaza. Se spune ca deciziile arbitrului trebuie sa fie atunci foarte prompte, si cand acorda penalty in timpul meciului, si cand se executa aceste lovituri de departajare.

Daca portarul de la Miercurea Ciuc facea pasi in fata, el trebuia atentionat de la inceput. Arbitrul are obligatia sa se respecte conditiile de executare a loviturilor de la 11 metri. Aceasta este una dintre conditii, ca portarul poate sa se miste, dar doar pe linia portii, nu spre jucatorul care executa. Daca se misca inainte ca mingea sa fie sutata, atunci lovitura trebuie repetata. Dar de la prima incalcare a regulamentului, nu dupa ce a tras toata echipa si s-a ajuns in momentul decisiv.

Nu mai sunt surprins de nimic. Cum sa fiu uimit, cand la Universitatea Cluj - Astra mingea il loveste in sold pe Abrudan, se acorda 11 metri, jucatorul primeste galben, care s-a transformat ulterior in eliminare? Istvan Kovacs a facut greseli, iar acum primeste delegare internationala. Daca asta este pretul pe care il platim pentru domnul Vassaras, ca sa facem gafe in campionatul intern, dar sa primim delegari internationale… Poti sa te gandesti la orice la un moment dat. E dreptul meu! Eu, de exemplu, ma gandesc la orice, e dreptul meu, nu poate sa imi interzica nimeni asta. Ma gandesc la orice, cand vad enormitati de genul asta.

Pe Andrei Antonie, arbitrul de la meciul lui Miercurea Ciuc - Dinamo, il stiu ca un bun cunoscator al legilor jocului. Sa nu se fi bagat vreun asistent peste el, ca si astia se baga ei… El a fost in strainatate, cred ca fost in Suedia sau in Finlanda, unde a facut facultatea, a facut masterat. E un tip destept, este un tip bine pregatit. Nu imi explic decizia lui", a declarat Craciunescu pentru Sport.ro.