Mohammad Abualnadi (41 - autogol), Armando Broja (65), Arber Hoxha (75) și Nedim Bajrami (79) au marcat pentru albanezi, golurile iordanienilor fiind semnate de Nizar Al-Rashdan (27) și Ali Olwan (90).

Într-un meci jucat marți seara la Tirana, Albania a învins-o clar pe Iordania, națională calificată în premieră la Campionatul Mondial din 2026.

În echipa albaneză antrenată de Sylvinho, fostul fundaș stânga brazilian de la Arsenal, Barcelona sau Manchester City, a jucat din minutul 78 și fundașul stânga Naser Aliji.

Aliji (31 de ani) a evoluat la Dinamo București în sezonul 2018-2019, a trecut ulterior și pe la FC Voluntari, iar acum evoluează la Dinamo City, fosta Dinamo Tirana.

El este triplu campion al Elveției cu FC Basel (2014, 2015,2016) și câștigător al Cupei Ungariei alături de Honved Budapesta în 2020, iar cu naționala Albaniei a jucat inclusiv la EURO 2016.

Rezultatele și marcatorii din meciurile amicale disputate marți seara



Japonia - Brazilia 3-2

Au marcat: Takumi Minamino 52, Keito Nakamura 62, Ayase Ueda 71, respectiv Paulo Henrique 26, Gabriel Martinelli 32.

Coreea de Sud - Paraguay 2-0

Au marcat: Ji-Sung Eom 15, Hyeon-Gyu Oh 75.

Iran - Tanzania 2-0

Au marcat: Amirhossein Hosseinzadeh 17 - penalty, Mohammad Mohebi 26.

Norvegia - Noua Zeelandă 1-1

Au marcat: Antonio Nusa 62, respectiv Finn Surman 45+1.

Albania - Iordania 4-2

Au marcat: Mo Abualnadi (autogol) 40, Armando Broja 65, Arber Hoxha 75, Nedim Bajrami 79, respectiv Ali Olwan 90.

Rusia - Bolivia 3-0

Au marcat: Leci Sadulaev 18, Aleksei Miranciuk 43, Ivan Sergheev 57.

Canada - Columbia 0-0

Porto Rico - Argentina 0-6

Au marcat: Alexis Mac Allister 14, 36, Gonzalo Montiel 23, Steven Echevarria (autogol) 64, Lautaro Martinez 79, 84.

SUA - Australia 2-1

Au marcat: Haji Wright 33, 51, respectiv Jordan Bos 19.

Mexic - Ecuador 1-1

Au marcat: German Berterame 3, respectiv Jordy Jose Acivar Macias 20 - penalty.

28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! Câte dintre ele sunt debutante la turneul final



După meciurile de marți seara din preliminariile europene, africane și asiatice ale Campionatului Mondial din 2026, știm deja 28 de echipe din cele 48 care vor participa la turneul final!

Țările-gazdă:

SUA

Mexic

Canada

CONMEBOL (America de Sud):

Argentina

Brazilia

Ecuador

Uruguay

Paraguay

Columbia

CAF (Africa):

Maroc

Tunisia

Egipt

Algeria

Ghana

Capul Verde DEBUTANTĂ

Africa de Sud

Senegal

Cote d'Ivoire

AFC (Asia):

Japonia

Iran

Uzbekistan DEBUTANTĂ

Coreea de Sud

Iordania DEBUTANTĂ

Australia

Qatar

Arabia Saudită

OFC (Oceania):

Noua Zeelandă

UEFA (Europa):

Anglia.

