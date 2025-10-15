VIDEO Cu un dinamovist pe teren, Albania i-a dat 4 goluri unei naționale calificate la CM 2026!

Cu un dinamovist pe teren, Albania i-a dat 4 goluri unei naționale calificate la CM 2026!
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meci amical reușit pentru reprezentativa albaneză.

Naser Aliji
Într-un meci jucat marți seara la Tirana, Albania a învins-o clar pe Iordania, națională calificată în premieră la Campionatul Mondial din 2026.

Mohammad Abualnadi (41 - autogol), Armando Broja (65), Arber Hoxha (75) și Nedim Bajrami (79) au marcat pentru albanezi, golurile iordanienilor fiind semnate de Nizar Al-Rashdan (27) și Ali Olwan (90).

În echipa albaneză antrenată de Sylvinho, fostul fundaș stânga brazilian de la Arsenal, Barcelona sau Manchester City, a jucat din minutul 78 și fundașul stânga Naser Aliji.

Aliji (31 de ani) a evoluat la Dinamo București în sezonul 2018-2019, a trecut ulterior și pe la FC Voluntari, iar acum evoluează la Dinamo City, fosta Dinamo Tirana.

El este triplu campion al Elveției cu FC Basel (2014, 2015,2016) și câștigător al Cupei Ungariei alături de Honved Budapesta în 2020, iar cu naționala Albaniei a jucat inclusiv la EURO 2016.

Rezultatele și marcatorii din meciurile amicale disputate marți seara

Japonia - Brazilia 3-2

Au marcat: Takumi Minamino 52, Keito Nakamura 62, Ayase Ueda 71, respectiv Paulo Henrique 26, Gabriel Martinelli 32.

Coreea de Sud - Paraguay 2-0

Au marcat: Ji-Sung Eom 15, Hyeon-Gyu Oh 75.

Iran - Tanzania 2-0

Au marcat: Amirhossein Hosseinzadeh 17 - penalty, Mohammad Mohebi 26.

Norvegia - Noua Zeelandă 1-1

Au marcat: Antonio Nusa 62, respectiv Finn Surman 45+1.

Albania - Iordania 4-2

Au marcat: Mo Abualnadi (autogol) 40, Armando Broja 65, Arber Hoxha 75, Nedim Bajrami 79, respectiv Ali Olwan 90.

Rusia - Bolivia 3-0

Au marcat: Leci Sadulaev 18, Aleksei Miranciuk 43, Ivan Sergheev 57.

Canada - Columbia 0-0

Porto Rico - Argentina 0-6

Au marcat: Alexis Mac Allister 14, 36, Gonzalo Montiel 23, Steven Echevarria (autogol) 64, Lautaro Martinez 79, 84.

SUA - Australia 2-1

Au marcat: Haji Wright 33, 51, respectiv Jordan Bos 19.

Mexic - Ecuador 1-1

Au marcat: German Berterame 3, respectiv Jordy Jose Acivar Macias 20 - penalty.

28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! Câte dintre ele sunt debutante la turneul final

După meciurile de marți seara din preliminariile europene, africane și asiatice ale Campionatului Mondial din 2026, știm deja 28 de echipe din cele 48 care vor participa la turneul final!

Țările-gazdă: 

SUA

Mexic

Canada

CONMEBOL (America de Sud): 

Argentina

Brazilia

Ecuador

Uruguay

Paraguay

Columbia

CAF (Africa):

Maroc

Tunisia

Egipt

Algeria

Ghana

Capul Verde DEBUTANTĂ

Africa de Sud

Senegal

Cote d'Ivoire

AFC (Asia):

Japonia

Iran

Uzbekistan DEBUTANTĂ

Coreea de Sud

Iordania DEBUTANTĂ

Australia

Qatar

Arabia Saudită

OFC (Oceania): 

Noua Zeelandă

UEFA (Europa): 

Anglia.

Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României
Campioana Dinamo și-a prezentat lotul &icirc;ntr-un meci de gală care a &rdquo;sfidat&rdquo; regulamentul! Ionuț Lupescu a fost și el prezent
Dinamo, golul 3000 &icirc;n grupele Champions League! Aalborg - Dinamo se joacă de la ora 19:45
Marius Șumudică semnează! Anunțul făcut de antrenorul rom&acirc;n: &bdquo;Sunt &icirc;nțeles!&rdquo;
Gigi Becali a găsit soluția pentru Europa League, după accidentarea lui Mihai Popescu
Lamine Yamal, de domeniul trecutului! Spaniolul cu &bdquo;10 curat&rdquo; &icirc;n victoria cu Bulgaria
Lovitură dată de Barcelona! Fotbalistul a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2029: &bdquo;Am visat dintotdeauna&rdquo;
Anunțul lui Gigi Becali despre fotbalistul aflat &rdquo;pe făraș&rdquo; la FCSB: &rdquo;Nu &icirc;mi arde mie acum!&rdquo;
Schimbare! Cu cine poate juca Rom&acirc;nia la barajul pentru CM 2026

Preliminarii CM 2026 I Portugalia - Ungaria 2-2, Italia - Israel 3-0, Turcia - Georgia 4-1, Estonia - Moldova 1-1

Scandal uriaș &icirc;n meciul &icirc;n care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie &icirc;n toată regula și obiecte aruncate din tribune

Edi Iordănescu i-a oferit soluții lui Mircea Lucescu pentru meciul cu Bosnia: &rdquo;&Icirc;mi place foarte mult!&rdquo;

Unde a fost văzut Louis Munteanu la două zile după victoria Rom&acirc;niei cu Austria

Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: &rdquo;Este șocat!&rdquo;

Gigi Becali a găsit soluția pentru Europa League, după accidentarea lui Mihai Popescu
Marius Șumudică semnează! Anunțul făcut de antrenorul rom&acirc;n: &bdquo;Sunt &icirc;nțeles!&rdquo;
Anunțul lui Gigi Becali despre fotbalistul aflat &rdquo;pe făraș&rdquo; la FCSB: &rdquo;Nu &icirc;mi arde mie acum!&rdquo;
Lamine Yamal, de domeniul trecutului! Spaniolul cu &bdquo;10 curat&rdquo; &icirc;n victoria cu Bulgaria
Lovitură dată de Barcelona! Fotbalistul a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2029: &bdquo;Am visat dintotdeauna&rdquo;
Plecat de la Dinamo, e titular la noua echipă și e la un pas de play-off-ul Conference League
Unde s-a transferat fotbalistul din Liga 2 din Rom&acirc;nia convocat la EURO 2024: &rdquo;Vine după o carieră de succes &icirc;n Europa&rdquo;
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Selecționerul Albaniei, fost jucător la FC Barcelona, a dat recital la conferința de presă, după 2-2 cu Croația
Au căzut &icirc;n grupa morții de la EURO 2024, dar sunt gata să facă surpriza: Ne vom arăta forța!
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei Rom&acirc;niei

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Nicio hotăr&acirc;re finală &icirc;n Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

Experți cu banii privatului. Discuții intense &icirc;n coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

