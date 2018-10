Alibec e in lumea lui: "Care e cel mai bun fotbalist din Liga I? Nu stiu, nu prea ma uit la meciuri" :)

Denis Alibec e convins ca se poate bate la titlu cu Astra in acest sezon.

Denis Alibec e multumit de decizia pe care a luat-o in vara, aceea de a se intoarce la Astra. E convins ca se poate bate la titlu in acest sezon.

"Ma simt bine, mi-am revenit dupa accidentare si astept meciul cu Craiova. A fost buna pentru mine aceasta intoarcere la Astra, mi-am si revenit, atat mental si fizic, sper sa fie bine de acum incolo."

"Noi speram sa ne batem la campionat, avem o echipa buna si putem sa facem asta. Ma inteleg foarte bine cu Gigi Multescu, mi-a dat multa incredere."

"Nu ma asteptam la acest declin"

Alibec spune ca nu s-ar fi gandit niciodata ca va ajunge in acest punct, in conditiile in care in urma cu doi ani era considerat cel mai bun fotbalist din Liga I.

"In momentele grele nu te mai suna nimeni, doar familia a fost aproape de mine."

"Nu ma asteptam la acest declin, am avut si ghinion cu accidentarile, au fost si multe probleme la Steaua, poate si asta m-a dat inapoi."

"Am mai vorbit cu Cosmin Contra, mi-a spus ca ma vrea la nationala si sa imi revin cat mai repede."

"Am vorbit si cu Sumi, mi-a spus ca ma asteapta acolo, dar mai intai trebuie sa mai dau cateva goluri."

"Nu prea ma uit la meciuri"

Alibec a surprins cu raspunsul la intrebarea "Cine crezi ca e cel mai bun jucator din Liga I in momentul asta?"

"Nu stiu... Nu prea m-am mai uitat la meciuri. Nu stiu ce sa zic."

"Cred ca baietii din nationala de tineret", a mai spus Alibec la Ora exacta in sport (PRO X).

"Da, e adevarat ca ma joc pe calculator, dar asta faceam si inainte, si cand am luat campionatul, deci nu cred ca este vreo problema" - Denis Alibec.