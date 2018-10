CAZ INCREDIBIL in ROMANIA! A fost prins in timp ce paria impotriva echipei lui si a declansat un scandal MONSTRU! A venit confirmarea oficiala

Cristi Padurariu de la ACS Poli Timisoara e in centrul unui scandal de proportii!

Fotbalistul de 21 de ani a fost filmat in timp ce paria intr-o agentie din oras. Conform presedintelui Radu Birlica, Padurariu ar fi mizat chiar impotriva propriei echipe!

"E un fotbalist de la noi care a fost raportat. A fost surprins in casa de pariuri, a si recunoscut faptul ca a pariat. Antrenorul mi-a adus la cunostinta ca are informatii ca se pariaza. Am reusit sa punem mana pe un video cu fotbalistul in caza de pariuri. Am anuntat si FRF, care ne-a raspuns imediat. El e un baiat de perspectiva, are calitati. Cred ca anturajul il strica. Sunt si fotbalisti batrani care se retrag si probabil ii atrag pe cei tineri in aceasta capcana. Baiatul a fost cooperant cand i-am aratat finlarile. A dat o declaratie si a spus ca pariaza impotriva echipei la care joaca. Nu ne-a spus la ce meci a facut asta. Am inteles ca a recunoscut totul copilul. Mi-a zis cineva ca se pariaza la goluri, ca se pariaza pe cartonase", a spus Birlica la GSP Live.