Se scoate pe VIATA daca e dat afara! Ce suma uriasa primeste Lopetegui daca Real renunta la el

Real a castigat cu 2-1 in fata Viktoriei Plzen, dar postul lui Lopetegui e tot in pericol.

Viitorul antrenorului depinde de El Clasico. Un rezultat slab in fata marii rivale inseamna demitere sigura pentru fostul selectioner al Spaniei. In cazul in care va fi dat afara, Lopetegui va primi o suma uriasa din partea lui Real. Madridul trebuie sa-i dea nu mai putin de 18 milioane de euro pentru a incheia contractul inainte de termen.

Lopetegui are a doua cea mai mare clauza de reziliere din fotbalul mondial, dupa Mourinho. The Special One va primi peste 30 de milioane in cazul in care Manchester United va renunta la el inainte de finalul contractului.