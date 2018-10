"Dica mi-a cerut ceva, sunt de acord!" Becali a facut anuntul FINAL in privinta schimbarii antrenorului. Ce se intampla cu Dica

Becali si Dica au discutat dupa infrangerea de la Craiova.

Patronul FCSB l-a confirmat in functie pe Dica, despre care spune ca nu va pleca pana la finalul campionatului. Becali exclude varianta Edi Iordanescu. Spune ca nici macar n-a discutat vreodata cu fostul antrenor al CFR-ului despre postul lui Dica.

"Cu Dica am vorbit la telefon. Mi-a cerut niste chestii si am fost de acord. Am discutat si am fost de acord. Eu spun adevarul, ca sa stie publicul. Au dreptul asta oamenii, dar n-au dreptul sa se bage. Vin mii, sute de kilometri sa o vada pe FCSB, sunt corect cu ei, le zic adevarul", a spus Becali la PRO X.

"Am vazut in ziar ca vine salvatorul Stelei... Nu m-am rugat de nimeni, nu-l schimb pe Dica, poate sa vina oricine. Cica Salvatorul este Edi Iordanescu si ca noi ne rugam de el. Poate am facut si poate am avut amnezie, poate nu mai tin minte eu, poate m-am rugat de salvator! E posibil intr-o zi, nu zic nu! El nu vrea la noi? Pai, e ca si cum ar zice ca nu lucreaza cu Florentino Perez. Nu l-am invitat niciodata la noi, nu e un salvator pentru noi, n-are ce sa salveze", a completat Becali.