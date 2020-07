Alexandru Paun s-ar fi infectat dupa o iesire cu prietenii! Cum se simte fotbalistul de la CFR Cluj 

Alexandru Paun a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, iar meciul dintre FCSB si CFR Cluj a fost amanat.

El s-a simtit rau inca de dimineata, moment in care a fost testat din nou pentru Covid-19. Avand temperatura si dureri de cap, fotbalistul a fost izolat.

El nu este internat, fiind intr-o stare destul de buna, dar persoane din anturajul clujenilor au declarat ca este afectat de faptul ca a incurcat programul echipei.

Potrivit ProSport, intrebat cum s-a imbolnavit, Alexandru Paun a spus ca, cel mai probabil, el a contactat virusul acum cateva zile, cand a iesit la masa cu cativa prieteni.

In cadrul clubului, ulterior au fost testati si ceilalti jucatori de la CFR Cluj, fiind repartizati singuri in camere la Mogosoaia, unde vor ramane in urmatoarele zile.

In Liga 1, in acest moment, mai sunt infectati 10 jucatori de la Dinamo.