Replica oficiala pentru Becali dupa ce a cerut ca stadioanele sa se deschida pentru ca fanii sa se INFECTEZE cu noul coronavirus

Ministrul Sportului, Ionut Stroe, a reactionat dupa ce Gigi Becali a spus ca stadioanele ar trebui sa fie redeschise fanilor.

Acesta a scris un mesaj pe contul sau de Facebook, oferindu-i astfel un raspuns patronului celor de la FCSB.

"In ziua cu un record de cazuri de infectari pentru Romania, cu o intreaga echipa de fotbal afectata, prezenta publicului pe stadioane este ultimul subiect pe care il putem discuta. Sportul are nevoie de spectatori, dar stadioanele vor ramane inchise pentru public cata vreme exista un pericol major pentru siguranta oamenilor. Suntem fermi in aceasta privinta.

Nu putem sa ne jucam cu sanatatea publica. Ii rog pe toti, indiferent de functie, de pozitia pe care o au, sa fie responsabili si sa nu mai lanseze asemenea scenarii fara temei. Inca putem castiga aceasta lupta, putem limita raspandirea virusului printr-un efort comun, in sport si in intreaga societate", a scris ministrul Ionut Stroe.

In aceasta dimineata, Gigi Becali a facut o declaratie socanta la Digi Sport. "Dati drumul la stadioane, sa vina lumea, sa se imbolnaveasca, sa se obisnuiasca cu virusul" a spus patronul ros-albastrilor.

Aceste cuvinte sunt cu atat mai socante cu cat 10 jucatori de la Dinamo si unul de la CFR Cluj au fost depistati pozitiv cu noul coronavirus.