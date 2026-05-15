Apel umanitar înainte de FC Argeș - Rapid! Cum o putem ajuta pe fotbalista Diana Maria Chițu, care suferă de leucemie

FC Argeş face apel, într-un mesaj postat pe Facebook, pentru ca cei care pot să o ajute pe jucătoarea Diana Maria Chiţu, care suferă de leucemie.

“Diana Maria Chiţu joacă acum cel mai greu meci al vieţii. Sportiva noastră din Liga 2 Feminin a fost diagnosticată cu leucemie acută limfoblastică tip B şi are nevoie de sprijinul nostru.

Înaintea meciului din această seară, când Diana Maria va da lovitura de start, vă invităm să urmăriţi povestea ei. O poveste despre curaj, familie, fotbal, speranţă şi dorinţa de a reveni acasă, pe teren, alături de echipă”, scrie FC Argeş.