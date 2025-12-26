Alexandru Musi se pregătește să devină tată de fată la 21 de ani. Aripa dreaptă de la Dinamo a transmis, în exclusivitate pentru Pro TV și Sport.ro, că vestea respectivă reprezintă cea mai mare realizare a sa în 2025.

Cea mai mare împlinire pentru Alexandru Musi în 2025

Musi a povestit, de asemenea, că primul său telefon și l-a cumpărat din banii de la colindat. Dacă Dinamo va câștiga campionatul sau Cupa României, fotbalistul este pregătit să sărbătorească îmbrăcându-se în Spider-Man.

„Pot să spun că e cea mai mare realizare (n.r.- că va deveni tată de fată). Moș Crăciun vine cu un cadou puternic, da.

(n.r.- despre faptul că îi plăcea să meargă la colindat) Primeam bani. Știu că din colinde mi-am cumpărat primul meu telefon.

Prima dată Moș Crăciun mi-a adus un costum de Spider-Man. Dacă vom câștiga un trofeu, mă îmbrac în Spider-Man”, a spus Alexandru Musi, în exclusivitate pentru Pro TV și Sport.ro.

Cota de piață a lui Musi a explodat la Dinamo

Dinamo a câștigat detașat duelul de la distanță cu FCSB în urma schimbului spectaculos realizat în vara lui 2025, când Alexandru Musi a ajuns în „Ștefan cel Mare”, iar Dennis Politic a făcut pasul spre campioană.

Actualizarea cotelor de piață din luna decembrie confirmă inspirația „câinilor” și eșecul strategiei finanțatorului roș-albaștrilor, care se vede acum în fața unei pierderi financiare evidente.



Mutarea care a ținut capul de afiș al perioadei de mercato din vară pare să se fi transformat într-un fiasco pentru Gigi Becali. Patronul FCSB a plătit un milion de euro și l-a cedat definitiv pe Alexandru Musi pentru a-l aduce pe Dennis Politic, pe atunci căpitanul dinamoviștilor. La șase luni distanță, ceea ce s-a văzut pe teren se reflectă acum și în cota de piață.



În timp ce Dennis Politic nu a reușit să se impună în mecanismul gândit de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, intrând într-un con de umbră, Musi a explodat sub comanda lui Zeljko Kopic. Fostul lider din „Ștefan cel Mare” a înregistrat o scădere abruptă, cota sa coborând de la 1,5 milioane de euro la 1,2 milioane de euro, după o serie de prestații șterse.



De partea cealaltă, Alexandru Musi a devenit unul dintre oamenii de bază ai lui Dinamo. Plecat de la o cotă de 900.000 de euro, tânărul fotbalist valorează acum 1,3 milioane de euro, depășindu-l astfel pe cel pentru care a fost folosit ca monedă de schimb.

