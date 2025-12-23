Actualizarea cotelor de piață din luna decembrie confirmă inspirația „câinilor” și eșecul strategiei finanțatorului roș-albaștrilor, care se vede acum în fața unei pierderi financiare evidente.



Mutarea care a ținut capul de afiș al perioadei de mercato din vară pare să se fi transformat într-un fiasco pentru Gigi Becali. Patronul FCSB a plătit un milion de euro și l-a cedat definitiv pe Alexandru Musi pentru a-l aduce pe Dennis Politic, pe atunci căpitanul dinamoviștilor. La șase luni distanță, ceea ce s-a văzut pe teren se reflectă acum și în cota de piață.



În timp ce Dennis Politic nu a reușit să se impună în mecanismul gândit de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, intrând într-un con de umbră, Musi a explodat sub comanda lui Zeljko Kopic. Fostul lider din „Ștefan cel Mare” a înregistrat o scădere abruptă, cota sa coborând de la 1,5 milioane de euro la 1,2 milioane de euro, după o serie de prestații șterse.



De partea cealaltă, Alexandru Musi a devenit unul dintre oamenii de bază ai lui Dinamo. Plecat de la o cotă de 900.000 de euro, tânărul fotbalist valorează acum 1,3 milioane de euro, depășindu-l astfel pe cel pentru care a fost folosit ca monedă de schimb.



Oferte de două milioane de euro pe masa „câinilor”



Evoluțiile solide ale lui Musi nu au trecut neobservate în Europa. Giovanni Becali a dezvăluit, potrivit fanatik.ro, că Dinamo a primit deja propuneri concrete pentru extrema stângă.



„Păi uită-te la Musi care își menține greutatea. În câteva luni așteaptă un copil, acum, în februarie. Eu îi văd un viitor foarte bun lui Musi. Am avut și 2 oferte în jurul a 2.000.000 lunile astea pentru el la Dinamo. Am vorbit cu Andrei Nicolescu și a zis să nu ne grăbim. Echipe bune din Europa, nu din primele 5, dar echipe bune. A zis Andrei: «Abia a venit, are 21 de ani, poate la 23-24». Și anul ăsta să îl mai țină, poate și la anul. Și el a înțeles. Era un contract bun pentru el. Putea să ia 350-400 de mii. E un băiat înțelegător și disciplinat. Îi prevăd un viitor frumos”, spus Giovanni Becali.

