Alexandru Matel s-a intors in Liga I! Echipa de la care fundasul vrea sa revina la echipa nationala

Alexandru Matel (30 de ani) s-a intors in Liga I. El era liber de contract dupa despartirea de Dinamo Zagreb.

Alexandru Matel, fundas care a mai jucat la Farul si Astra, a semnat cu sibienii de la FC Hermannstadt. El va juca sub comanda lui Vasile Miriuta si spera sa revina la echipa nationala.

Matel era liber de contract dupa despartirea de Dinamo Zagreb, formatie la care a jucat mai bine de 3 ani.

"Vreau sa-l prezint pe noul nostru jucator, Alex Matel. Este un transfer pe care l-am rezolvat astazi. Ne bucuram foarte mult ca am reusit sa-l convingem sa vina in mijlocul nostru. Consideram ca este un plus pentru noi, un jucator pe care nu mai are rost sa-l prezentam. E cunoscut, e jucator de echipa nationala. Sunt convins ca ne va ajuta in ceea ce vom avea de parcurs in etapele care urmeaza", a spus Teodor Birt, presedintele lui Hermannstadt.



Alex Matel: "Vreau sa ajungem in Play Off"

Alex Matel a semnat cu ocupanta locului 7 si spune ca spera ca Hermannstadt sa prinda Play Off-ul.

"Sunt foarte bucuros sa ma aflu aici. imi doresc sa imi pun cat mai mult amprenta in fiecare partida, sa fiu sanatos si impreuna sa ajungem in Play Off. Este singurul club care m-a dorit cu adevarat. Ma bucur de aceasta oportunitate", a spus Matel.

A fost dorit si in Polonia

Alex Matel a mai fost in negocieri cu o echipa din Polonia, dar oferta celor de la Gornik Zabrze nu s-a ridicat la pretentiile sale.

17 meciuri a jucat Matel pentru nationala Romaniei, in tricoul careia a debutat in 2011.