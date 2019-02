Sotia unui jucator din Liga I are 145 de meciuri in nationala Frantei, 3 Ligi ale Campionilor in palmares si e o BOMBA SEXY. GALERIE FOTO

Concordia Chiajna s-a intarit recent cu fundasul francezo-algerian Liassine Cadamuro, in varsta de 30 de ani. Acest aa mai jucat la Sociedad, Mallorca si Osasuna.

Concordia Chiajna si-a adus un fundas cu 15 meciuri in nationala Algeriei si cu un CV destul de impresionant. Liassine Cadamuro-Bentaiba a jucat la Real Sociedad, Mallorca, Osasuna, Servette Geneva, Nimes si Gimnastic Tarragona. Acum, el a venit in Liga I pentru a pune umarul la salvarea ilfovenilor de la retrogradare.

Sotia sa are 3 Ligi ale Campionilor in palmares

Liassine Cadamuro are un CV ok. Sotia sa il eclipseaza insa!

Louisa Nacib Cadamuro este cu doi ani mai mare decat Liassine si este o fotbalista cunoscuta! Ea are 145 de meciuri in nationala Frantei si peste 200 in tricoul lui Olympique Lyon, una dintre fortele Europei la fotbal feminin. Cu Lyon, Louisa Nacib Cadamuro a castigat 3 Ligi ale Campionilor.

De asemenea, in cariera sa, Louisa Nacib a jucat la EURO si la Mondial cu Franta si a fost nomnializata la numeroase titluri si trofee individuale.

Intr-un interviu acordat in urma cu mai multi ani pentru site-ul FIFA, Louisa spunea ca se inspira de la Zidane. Ea a jucat tot pe postul de mijlocas ofensiv.

"Zidane este un model pentru mine, el a fost mereu jucatorul pe care mi-a placut cel mai mult sa-l urmaresc. Ma simt mandra, dar intotdeauna spun ca nu cred ca poti sa il compari pe Zidane cu cineva, el este unic", spunea ea.

