Mitrita a facut senzatie la debut! Fanii lui New York City, impresionati de roman! "Este la ani lumina in fata colegilor sai"

Alexandru Mitrita a dat gol chiar la debutul sau pentru New York City.

Fostul fotbalist de la Universitatea Craiova a debutat in tricoul celor de la New York City chiar de ziua sa. Romanul a reusit sa marcheze in partida cu AIK Stockholm, disputata la Abu Dhabi si incheiata la egalitate, scor 1-1. Mitrita a deschis scorul in minutul 50, cu un sut puternic sub transversala.

Pour son premier match avec #NYCFC Alexandru Mitrita marque son premier but, le tout pour son anniversaire !@nycfcmlsfr @footballskiFR pic.twitter.com/iUrHX59Q1N — Culture Soccer (@CultureSoccer) February 8, 2019

Atacantul a fost schimbat in minutul 63, insa a reusit sa ii impresioneze pe americani inca de la debutul sau. Fanii lui New York City au fost in extaz dupa meciul favoritilor.

"Chiar mi-a placut felul in care s-au miscat in fata Mitrita cu Lewis", "Mitrita a aratat al naibii de bine", "Mitrita arata ca deja este la ani lumina in fata colegilor sai, abia astept sa se acomodeze aici", au scris acestia pe Twitter.

Reusita lui Mitrita a fost superba, iar fanii americani l-au laudat pe atacantul roman pentru golul marcat: "Mitrita, Golazo!", "Gol de ziua lui pentru Mitrita! A aratat foarte concentrat la finalizare si a marcat in vinclul portii, dupa ce a recuperat o minge la marginea careului", "Alexandru Mitrita a inscris un gol superb cu care a adus New York City FC in avantaj si si-a anuntat cu stil sosirea in SUA".

Alexandru Mitrita a fost transferat de la Universitatea Craiova pentru 8 milioane de euro si va juca pentru New York City in MLS.