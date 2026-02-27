La flash-interviuri, veteranul Alexandru Chipciu (26 de ani) a oferit o lecție de modestie când a fost întrebat cum se menține la un nivel fizic bun. Nu a vrut să se laude pentru pregătirea sa, amintind doar că de mic copil a avut viteză și forță mult peste medie.

Alexandru Chipciu, modest cu privire la meritele pentru forma sa fizică

„Într-adevăr, când atingi vârste mai înaintate în lateral e mai greu. E ușor să îți iei merite. Clar fac pașii mai corecți, dar nu vreau să îmi iau merite. Și de mic aveam calitățile fizice. Eram cel mai tare la viteză în școală, și la forță la fel.

Creierul a învățat să fie mai eficient. Contează experiența, asta puteam să zic și scăpam. Am vorbit mult”, a declarat Alexandru Chipciu, după meci.

Chipciu, după victoria cu Oțelul: „E o ușurare”

Căpitanul Universității Cluj s-a arătat ușurat după ce echipa sa și-a asigurat calificarea în play-off, în urma succesului cu Oțelul Galați (4-0).

„E o ușurare. Simțeam puțin tensiunea în corp. E frustrant să faci 48 de puncte și să nu fii sigur că ești în play-off. Am avut scenariu când am fost aproape de play-off și nu l-am prins acum doi, trei ani. Am simțit și echipa încrezătoare.

Motivația a fost mai mare decât a Oțelului. Să facem iar una dintre cele mai mari performanțe. Rămânem în continuare concentrați și vedem ce va fi.

Am primit și eu multe mesaje că ne batem la titlu, ce echipă avem. În momentele astea trebuie să fim echilibrați. Bem o bere, stăm la saună și după ne revenim. E trist, ca suporter poți să te bucuri.

Hermannstadt mi se pare o echipă bună. Cred că vom avea un meci greu. Nu mă gândesc la meciuri ușoare. Și cu Csikszereda a fost greu. Diferența e mică, trebuie să ne gândim la fiecare meci.

Sunt singur că a plecat soția cu fetele. Sunt cam bătrân să fac petreceri. Sunt trei puncte care ne-au eliberat de presiune”, a mai spus Chipciu.

Echipele utilizate: