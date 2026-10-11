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FCSB - Oțelul a contat pentru etapa a 11-a din SuperLiga. Cu aproximativ 10.000 de spectatori în tribune, printre care și Gigi Becali, echipa roș-albastră a reușit să se impună la limită la debutul lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică.

Daniel Sandu, convins de calitățile lui Stoian

Unicul gol al înfruntării a fost marcat de Alex Stoian, care a marcat după o centrare foarte bună a lui Crețu în minutul 65. Atacantul a fost introdus pe teren în minutul 57, când l-a înlocuit pe Arnold Garita, iar modificarea lui Laurențiu Reghecampf s-a dovedit a fi inspirată.

Alex Stoian este unul dintre cei mai talentați jucători din generația sa, acesta fiind și motivul pentru care Gigi Becali a plătit aproape un milion de euro pentru transferul del a Farul Constanța.

Totuși, atât vârsta, cât și concurența de pe post l-a făcut pe Stoian să adune puține minute la formația roș-albastră. În ciuda acestui aspect, cifrele sale sunt bune: 41 de meciuri, opt goluri și două pase decisive.

Daniel Sandu, actual senior scout la Toulouse, în Ligue 1, a transmis că Stoian ar putea fi vârful generației sale, iar dacă va evolua meci de meci, atunci ofertele nu vor întârzia sa apară. Totuși, fostul oficial de la Rapid a ținut să menționeze că timpul trece, iar la anul atacantul va împlini deja 20 de ani.

„Sperăm ca generația 2006-2007 de români să fie una bună. Pentru mine, Stoian ar trebui să fie vârf de generație. Are tot ce îi trebuie să joace la un nivel înalt. Este politica clubului FCSB (n.r. - despre cât joacă Stoian), dar, dacă evoluează titular meci de meci un sezon în Liga 1, sunt extrem de sigur că o să atragă foarte mult interes.

Are cifre, chit că joacă puțin, dar, ușor-ușor, trece timpul; la anul împlinește 20 de ani. Noi, la Toulouse, urmărim deja jucători născuți în 2009”, a declarat Daniel Sandu, potrivit GSP.