Contractul lui Risto Radunovic va expira la finalul anului, iar Laurențiu Reghecampf a anunțat clar că își dorește ca fundașul lateral să semneze o nouă înțelegere, lucru de care Gigi Becali s-a arătat convins că se va putea realiza fără mari dificultăți.

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Se pare însă că au apărut problemele în tabăra roș-albaștrilor. Conform Spotmedia, Risto Radunovic vrea să semneze o nouă înțelegere, însă nu în orice condiții, iar în aceste momente există anumite diferențe între oferta roș-albaștrilor și dorințele fotbalistului din Muntenegru.

Risto Radunovic ar vrea un contract pe următoarele două sezoane, însă Gigi Becali vrea să îi prelungească înțelegerea doar până la finalul anului următor. Ajuns la 34 de ani, Radunovic este convins că acesta va fi ultimul contract din cariera sa, motiv pentru care este decis să nu accepte un contract doar pe un singur an.

De altfel, muntenegreanul vrea și garanția că va fi un om de bază în echipa lui Laurențiu Reghecampf. Tehnicianul i-a schimbat poziția din teren lui Radunovic. După ce Ricardo Pădurariu și-a făcut loc în primul 11 pe postul de fundaș stânga, Radunovic a fost mutat la închidere.

Aceeași sursă precizează că Risto Radunovic a fost ofertat și de FC Argeș, însă jucătorul din Muntenegru și-ar dori să își încheie cariera la FCSB.