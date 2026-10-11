FCSB - Oțelul a contat pentru etapa a 11-a din SuperLiga. Cu aproximativ 10.000 de spectatori în tribune, printre care și Gigi Becali, echipa roș-albastră a reușit să se impună la limită la debutul lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică.

Raul Rusescu îl cere mai des pe Alex Stoian

Unicul gol al înfruntării a fost marcat de Alex Stoian, care a marcat după o centrare foarte bună a lui Crețu în minutul 65. Atacantul a fost introdus pe teren în minutul 57, când l-a înlocuit pe Arnold Garita, iar modificarea lui Laurențiu Reghecampf s-a dovedit a fi inspirată.

Prestația bună a lui Stoian a fost scoasă în evidență și de Raul Rusescu. Fostul golgheter de la FCSB susține că Stoian ar trebui să prindă mai multe minute, să joace minim jumătate de oră meci de meci, asta pentru a prinde continuitate și pentru ca evoluțiile sale să fie din ce în ce mai bune.

„Echipa a arătat bine în foarte multe momente. Într-adevăr, la 1-0, nu mi-aș fi dorit să văd atât de multă presiune, atât de multe riscuri asumate de ei. În campionat, când e 1-0, n-ai nevoie de lucrurile astea, n-ai nevoie să-i bagi în joc, n-ai nevoie să-i lași pe adversari să vină aproape de careul tău. Dar sunt momente și momente. Cred că lucrul cel mai important este victoria.

Un alt lucru important este golul lui Stoian, un gol de atacant adevărat. Pentru mine, este un jucător care ar trebui să joace meci de meci. Minimum jumătate de oră. Indiferent de ce sistem alegi, indiferent de cum vrei să joci, el trebuie să joace.

Că îl bagi de la început, că va intra pe parcurs, trebuie să joace! Are calitatea necesară de a juca. Și a arătat-o și în seara asta, a arătat-o și la Târgoviște, cu UTA, a arătat-o și anii trecuți. Are calități de marcator. Este un marcator. Și, când ești marcator și la vârsta asta, trebuie să joci. Bănuiesc că Reghe și-a dat seama deja de lucrurile astea și nu cred că va fi o problemă de acum încolo. Cert este că va juca mai mult”, a declarat Raul Rusescu, potrivit GSP., a declarat Raul Rusescu, potrivit GSP.