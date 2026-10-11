FCSB a încheiat seria rezultatelor negative, după ce a fost ajutată și de eliminarea lui Habib Sylla, din minutul 54. Unicul gol al meciului a fost înscris de jucător venit de pe bancă, Alexandru Stoian, care a punctat cu o lovitură de cap după o centrare a lui Vali Crețu.

Juri Cisotti și-a amintit de antrenamentele lui Dorinel Munteanu după sosirea lui Reghecampf la FCSB

Atât înainte, cât și după partida cu Oțelul, jucătorii de la FCSB au recunoscut că au avut probleme serioase în ultimele săptămâni, după pregătirea fizică spartană impusă de noul antrenor.

Juri Cisotti și-a amintit chiar de antrenamentele foarte dure ale lui Dorinel Munteanu, de la Oțelul Galați, după cum a dezvăluit Andrei Grecu, moderatorul emisiunii VOYO Sport Matinal.

"Gândindu-mă la modul în care s-a jucat aseară și la viteză în care s-a jucat, cred că sunt și un pic obosiți. Eu am vorbit aseară, după meci, cu Juri Cisotti și îmi spunea că venirea lui Reghecampf i-a adus aminte destul de mult de antrenamentele cu Dorinel.

A zis că a văzut imaginile cu cei de la Reșița, duși la Vatra Dornei. Spunea: 'Mi s-a ridicat părul pe mine, mi-am adus aminte ce trăiam acolo'. Spunea că e o diferență în intensitatea fizică a antrenamentelor. A zis că, într-adevăr, e o schimbare", a spus Andrei Grecu.