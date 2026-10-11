VIDEO EXCLUSIV "Mi s-a ridicat părul pe mine" Jucătorul de la FCSB, sincer după sosirea lui Reghecampf

&quot;Mi s-a ridicat părul pe mine&quot; Jucătorul de la FCSB, sincer după sosirea lui Reghecampf Superliga
SPORT.RO
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FCSB a câștigat la limită contra celor de la Oțelul Galați, 1-0, pe Arena Națională, la primul meci după revenirea lui Laurențiu Reghecampf.

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Juri CisottiDorinel MunteanuLaurentiu ReghecampfFCSBOtelul Galati
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FCSB a încheiat seria rezultatelor negative, după ce a fost ajutată și de eliminarea lui Habib Sylla, din minutul 54. Unicul gol al meciului a fost înscris de jucător venit de pe bancă, Alexandru Stoian, care a punctat cu o lovitură de cap după o centrare a lui Vali Crețu.

Juri Cisotti și-a amintit de antrenamentele lui Dorinel Munteanu după sosirea lui Reghecampf la FCSB

Atât înainte, cât și după partida cu Oțelul, jucătorii de la FCSB au recunoscut că au avut probleme serioase în ultimele săptămâni, după pregătirea fizică spartană impusă de noul antrenor.

Juri Cisotti și-a amintit chiar de antrenamentele foarte dure ale lui Dorinel Munteanu, de la Oțelul Galați, după cum a dezvăluit Andrei Grecu, moderatorul emisiunii VOYO Sport Matinal.

"Gândindu-mă la modul în care s-a jucat aseară și la viteză în care s-a jucat, cred că sunt și un pic obosiți. Eu am vorbit aseară, după meci, cu Juri Cisotti și îmi spunea că venirea lui Reghecampf i-a adus aminte destul de mult de antrenamentele cu Dorinel.

A zis că a văzut imaginile cu cei de la Reșița, duși la Vatra Dornei. Spunea: 'Mi s-a ridicat părul pe mine, mi-am adus aminte ce trăiam acolo'. Spunea că e o diferență în intensitatea fizică a antrenamentelor. A zis că, într-adevăr, e o schimbare", a spus Andrei Grecu.

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Târnovanu: "Au fost cele mai grele săptămâni din viața mea"

Ștefan Târnovanu a recunoscut că ultimele două săptămâni au fost cele mai grele din viața sa, adăugând că secretul antrenorului Laurențiu Reghecampf constă în buna pregătire a elevilor săi.

„Era și momentul. Am avut 5 meciuri fără victorie, 4 înfrângeri. Era nevoie de o victorie, era nevoie să începem să câștigăm ca să începem să urcăm. Am acumulat foarte puține puncte până acum.

Se simte o schimbare, foarte mult, cu noul antrenor. Au fost cele mai grele două săptămâni din viața mea, nici cantonamentul în Turcia pe vechi nu cred că era așa epuizant.

Am făcut puțin mai greu decât de obicei. Ne-a prins bine, sper ca și pe viitor să se vadă. Am discutat foarte mult, am făcut și analiza ultimului meci, și meciul cu Petrolul, am înțeles ce nu am făcut bine.

E prea devreme să vorbim că s-au schimbat foarte multe. Am încercat să practicăm un altfel de fotbal, să ieșim cu mingea jos. Uneori am putut, uneori au venit 6-7 jucători, a trebuit să jucăm lung, dar cred că a fost puțin mai bine.

Pe faza defensivă cred că au avut o jumătate de ocazie, în rest nimic. Avem 9 zile să pregătim următorul meci, sper să o facem bine și să reușim să legăm victoriile”, a declarat Ștefan Târnovanu.

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