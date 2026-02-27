Rapid a anunţat, vineri, pe pagina oficială de Facebook, despărţirea de directorul de scouting Daniel Sandu, care până la sosirea lui Mauro Pederzoli a ocupat funcţia de director sportiv.

"Daniel Sandu îşi încheie activitatea în cadrul FC Rapid. Venit în 2022 în poziţia de scouter, Daniel a contribuit la dezvoltarea departamentului, iar în sezonul trecut a ocupat funcţia de Director Sportiv. În ultimul an, a revenit în rolul de Director de Scouting, implicându-se activ în consolidarea strategiei sportive a clubului. Îi mulţumim pentru munca depusă, pentru profesionalism şi pentru implicarea arătată în toată această perioadă petrecută în Giuleşti. Mult succes, Daniel!", au transmis reprezentanţii echipei giuleştene.

Sandu: „O nebunie frumoasă”

Sandu s-a declarat încântat de perioada petrecută la Rapid, afirmând totodată că speră să fi lăsat lucruri pozitive în Giuleşti.

"Mulţumesc Rapid pentru aceşti patru ani în care ne-am bucurat, am suferit şi am cântat împreună. A fost o experienţă extraordinară, într-un club care îmi va rămâne în suflet pentru tot restul vieţii. Le mulţumesc oamenilor din club pentru sprijinul oferit şi jucătorilor care demonstrează pe teren că pentru această echipă nu există limite.

Rapid înseamnă o stare de spirit, o nebunie frumoasă, greu de explicat în cuvinte. Am dat tot ce am avut mai bun şi sper că am lăsat în urmă lucruri pozitive. Mulţumesc, Rapid! Mulţumesc, Rapidişti!", a spus Sandu.